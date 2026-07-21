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Суд отклонил иск об аннулировании брендов американской Coca-Cola в России - РИА Новости, 21.07.2026
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10:08 21.07.2026
Суд отклонил иск об аннулировании брендов американской Coca-Cola в России

Суд отклонил иск о прекращении правовой охраны четырех брендов Coca-Cola

© AP Photo / Jeff ChiuПродукция компании Coca-Cola
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Продукция компании Coca-Cola. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд по интеллектуальным правам отклонил иск ООО "Кока-кола Компании" (Южная Осетия) о прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company.
  • Южноосетинская компания подала заявку на регистрацию своего товарного знака, похожего на бренды The Coca-Cola Company, но Роспатент уведомил ее о сходстве с существующими брендами.
  • Арбитражный суд Москвы рассматривает иск The Coca-Cola Company о запрете использования фирменного наименования ООО "Кока-кола Компании" в России.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам отклонил иск зарегистрированного в Южной Осетии ООО "Кока-кола Компании" (Coca-Cola Company) о прекращении правовой охраны в России четырех товарных знаков американской The Coca-Cola Company, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В иске отказать полностью", - приводится в них результат судебного разбирательства.
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Речь в исковом заявлении шла о товарных знаках со словесным элементом Coca-Cola в цветном и черно-белом исполнении, в том числе о товарном знаке, зарегистрированном в СССР еще 1927 году, а также о знаке, имеющем статус общеизвестного в России с 1996 года. В реестре общеизвестных товарных знаков он зарегистрирован под номером 5.
Как ранее пояснила южноосетинская компания, она подала в Роспатент заявку на регистрацию своего товарного знака, представляющего собой комбинированное обозначение со словом Coca-Cola в красно-белом цвете, практически неотличимое от брендов The Coca-Cola Company. Ведомство уведомило заявителя о сходстве его обозначения с брендами американской компании, что "является препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению".
После этого "в целях преодоления указанного препятствия" компания из Южной Осетии инициировала процедуру досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков вследствие их неиспользования в России.
В соответствии с законодательством такая процедура предполагает направление правообладателю предложения обратиться в Роспатент "с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак". В случае отказа правообладателя заинтересованное лицо через два месяца может подать иск об аннулировании неиспользуемых товарных знаков.
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Coca-Cola Company была основана в 1892 году. Ее продукция доступна в более чем 200 странах. Компания в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России, а в июне - о том, что остановит продажу и производство в России газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta.
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