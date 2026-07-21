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Экс-депутата Рады будут заочно судить за нападение на посольство России - РИА Новости, 21.07.2026
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00:21 21.07.2026 (обновлено: 01:23 21.07.2026)
Экс-депутата Рады будут заочно судить за нападение на посольство России

Мосийчука будут заочно судить в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Мосийчук*
Игорь Мосийчук* - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Игорь Мосийчук*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский суд зарегистрировал заочное уголовное дело бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука* о нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году.
  • Дело было зарегистрировано в середине июля, дата его рассмотрения пока не назначена.
  • В 2020 году Мосийчука* заочно арестовали в России по уголовному делу о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Московский суд зарегистрировал заочное уголовное дело бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука* о нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что дело было зарегистрировано в столичном суде в середине июля, дата его рассмотрения пока не назначена.
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Мосийчука* в 2020 году заочно арестовали в России по уголовному делу о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. По данным СК, в 2016 году "в результате преступных действий Мосийчука* и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".
Нападение на российское посольство в Киеве было совершено в марте 2016 года. Участники забросали здание камнями, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, повредили средства камеры видеонаблюдения и освещения, а также разбили стекла.
Мосийчук*, объявленный в международный розыск, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. В России также заочно арестована его бывшая помощница Татьяна Близнюк.
За нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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