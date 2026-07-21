Экс-депутата Рады будут заочно судить за нападение на посольство России

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский суд зарегистрировал заочное уголовное дело бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука* о нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году.

Дело было зарегистрировано в середине июля, дата его рассмотрения пока не назначена.

В 2020 году Мосийчука* заочно арестовали в России по уголовному делу о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Московский суд зарегистрировал заочное уголовное дело бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука* о нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что дело было зарегистрировано в столичном суде в середине июля, дата его рассмотрения пока не назначена.

Мосийчука* в 2020 году заочно арестовали в России по уголовному делу о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. По данным СК , в 2016 году "в результате преступных действий Мосийчука* и иных лиц был грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатического учреждения, имуществу посольства России на Украине причинен значительный материальный ущерб".

Нападение на российское посольство в Киеве было совершено в марте 2016 года. Участники забросали здание камнями, флаконами с трудносмываемыми жидкостями, повредили средства камеры видеонаблюдения и освещения, а также разбили стекла.

Мосийчук*, объявленный в международный розыск, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. В России также заочно арестована его бывшая помощница Татьяна Близнюк.

За нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.