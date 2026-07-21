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Около 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса - РИА Новости, 21.07.2026
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16:07 21.07.2026
Около 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса

Глава ФМБА Белоусов: 25 тысяч россиян прошли тренинги по избавлению от стресса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКабинет психологической разгрузки в Службе "112" в Москве
Кабинет психологической разгрузки в Службе 112 в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кабинет психологической разгрузки в Службе "112" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса, разработанной Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России.
  • У участников программ отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что свидетельствует о выходе из стресса.
  • У 90% участников на 30% увеличились показатели памяти, внимания и мышления.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прошли тренинги по уникально разработанной методике избавления от стресса, сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
"ФМБА России совместно с правительством Москвы организовало проект, где в 140 центрах московского долголетия появились методики когнитивных тренировок и психологической разгрузки, избавления от стресса. Двадцать пять тысяч человек вовлеклись в эту программу и прошли тренинги", - сказал Белоусов.
Он добавил, что у всех участников отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что означает выход из стресса. У 90% граждан на 30% увеличились показатели памяти, внимания, мышления.
"На больших данных мы доказали, что эти методики работают", - заключил Белоусов.
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