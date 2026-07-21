Около 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порядка 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса, разработанной Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России.
- У участников программ отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что свидетельствует о выходе из стресса.
- У 90% участников на 30% увеличились показатели памяти, внимания и мышления.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прошли тренинги по уникально разработанной методике избавления от стресса, сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.
Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".
Он добавил, что у всех участников отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что означает выход из стресса. У 90% граждан на 30% увеличились показатели памяти, внимания, мышления.
"На больших данных мы доказали, что эти методики работают", - заключил Белоусов.