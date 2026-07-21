Кабинет психологической разгрузки в Службе "112" в Москве. Архивное фото

Кабинет психологической разгрузки в Службе "112" в Москве

Около 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса

Краткий пересказ от РИА ИИ Порядка 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса, разработанной Федеральным центром мозга и нейротехнологий ФМБА России.

У участников программ отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что свидетельствует о выходе из стресса.

У 90% участников на 30% увеличились показатели памяти, внимания и мышления.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прошли тренинги по уникально разработанной методике избавления от стресса, сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

Тематическая встреча "Родина - это люди. Здоровая семья" проходит во вторник в Национальном центре "Россия".

ФМБА России совместно с правительством Москвы организовало проект, где в 140 центрах московского долголетия появились методики когнитивных тренировок и психологической разгрузки, избавления от стресса. Двадцать пять тысяч человек вовлеклись в эту программу и прошли тренинги", - сказал Белоусов.

Он добавил, что у всех участников отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что означает выход из стресса. У 90% граждан на 30% увеличились показатели памяти, внимания, мышления.