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Названы самые популярные страны у россиян в бархатный сезон - РИА Новости, 21.07.2026
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Туризм
 
08:06 21.07.2026
Названы самые популярные страны у россиян в бархатный сезон

Турция, Италия и Таиланд стали самыми популярными у россиян в бархатный сезон

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Сочи
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на пляже в Сочи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония.
  • На зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, средняя продолжительность заграничного отпуска — 4,9 дня, а средняя стоимость ночи — 13 тысяч рублей.
  • За границу россияне чаще всего ездят вдвоем, но наметился тренд на укрупнение компаний: доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта, а компаний от пяти человек — на 1 процентный пункт.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
«
"Лидеры зарубежных направлений 2026 года: Турция, Италия, Таиланд, Китай, Япония", - выяснили в сервисе, проанализировав спрос россиян на поездки в предстоящем бархатном сезоне.
По словам аналитиков, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, а средняя продолжительность заграничного отпуска в текущем году составила 4,9 дня. При этом средняя стоимость ночи - 13 тысяч рублей.
Отмечается, что за границу россияне чаще всего ездят вдвоем. "При этом наметился тренд на укрупнение компаний: доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта (до 6%), а компаний от пяти человек - на 1 процентный пункт (до 2%)", - добавили в сервисе.
Туристы по-прежнему предпочитают останавливаться в отелях, в топ-3 предпочтений также входят апартаменты и апарт-отели.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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16 июля, 12:49
 
ТуризмТурцияИталияТаиланд
 
 
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