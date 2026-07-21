Названы самые популярные страны у россиян в бархатный сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония.

На зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, средняя продолжительность заграничного отпуска — 4,9 дня, а средняя стоимость ночи — 13 тысяч рублей.

За границу россияне чаще всего ездят вдвоем, но наметился тренд на укрупнение компаний: доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта, а компаний от пяти человек — на 1 процентный пункт.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

« "Лидеры зарубежных направлений 2026 года: Турция Италия , Таиланд, Китай, Япония", - выяснили в сервисе, проанализировав спрос россиян на поездки в предстоящем бархатном сезоне.

По словам аналитиков, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, а средняя продолжительность заграничного отпуска в текущем году составила 4,9 дня. При этом средняя стоимость ночи - 13 тысяч рублей.

Отмечается, что за границу россияне чаще всего ездят вдвоем. "При этом наметился тренд на укрупнение компаний: доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта (до 6%), а компаний от пяти человек - на 1 процентный пункт (до 2%)", - добавили в сервисе.