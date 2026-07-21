Названы самые популярные страны у россиян в бархатный сезон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония.
- На зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, средняя продолжительность заграничного отпуска — 4,9 дня, а средняя стоимость ночи — 13 тысяч рублей.
- За границу россияне чаще всего ездят вдвоем, но наметился тренд на укрупнение компаний: доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта, а компаний от пяти человек — на 1 процентный пункт.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
По словам аналитиков, на зарубежные поездки этой осенью приходится половина всех отельных бронирований, а средняя продолжительность заграничного отпуска в текущем году составила 4,9 дня. При этом средняя стоимость ночи - 13 тысяч рублей.
Отмечается, что за границу россияне чаще всего ездят вдвоем. "При этом наметился тренд на укрупнение компаний: доля поездок вчетвером выросла на 2 процентных пункта (до 6%), а компаний от пяти человек - на 1 процентный пункт (до 2%)", - добавили в сервисе.
Туристы по-прежнему предпочитают останавливаться в отелях, в топ-3 предпочтений также входят апартаменты и апарт-отели.
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