На Ставрополье будут судить подростка, обвиняемого в жестоком убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в жестоком убийстве.
- Подросток нанес не менее 42 ударов ножом 51-летней приятельнице матери и снимал происходящее на мобильный телефон.
- Уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу, а в отношении матери фигуранта выделены материалы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, которого обвиняют жестоком убийстве, он нанес больше 40 ножевых ранений подруге матери и снимал все это на мобильный телефон, сообщили в прокуратуре и СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что, по данным следствия, 16 марта этого года подросток выпивал с матерью и ее подругой в общежитии в Невинномысске, поругался с приятельницей матери, а когда мать вышла, нанес несколько ударов ножом ее подруге. От полученных ранений 51-летняя женщина скончалась на месте.
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"Прокуратура города Невинномысска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении <...> местного жителя. Он обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)… В ходе ссоры подросток нанес 51-летней приятельнице матери не менее 42 ударов двумя кухонными ножами в лицо, шею, туловище и ноги, снимая процесс убийства на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено прокурором в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.
"В отношении матери фигуранта в отдельное производство выделены материалы по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - добавили в следственном управлении.