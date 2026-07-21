Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье будут судить подростка, обвиняемого в жестоком убийстве - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 21.07.2026 (обновлено: 20:35 21.07.2026)
На Ставрополье будут судить подростка, обвиняемого в жестоком убийстве

На Ставрополье несовершеннолетний предстанет перед судом за жестокое убийство

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, обвиняемого в жестоком убийстве.
  • Подросток нанес не менее 42 ударов ножом 51-летней приятельнице матери и снимал происходящее на мобильный телефон.
  • Уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу, а в отношении матери фигуранта выделены материалы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, которого обвиняют жестоком убийстве, он нанес больше 40 ножевых ранений подруге матери и снимал все это на мобильный телефон, сообщили в прокуратуре и СУ СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что, по данным следствия, 16 марта этого года подросток выпивал с матерью и ее подругой в общежитии в Невинномысске, поругался с приятельницей матери, а когда мать вышла, нанес несколько ударов ножом ее подруге. От полученных ранений 51-летняя женщина скончалась на месте.
«

"Прокуратура города Невинномысска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении <...> местного жителя. Он обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)… В ходе ссоры подросток нанес 51-летней приятельнице матери не менее 42 ударов двумя кухонными ножами в лицо, шею, туловище и ноги, снимая процесс убийства на камеру мобильного телефона", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено прокурором в Невинномысский городской суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.
"В отношении матери фигуранта в отдельное производство выделены материалы по факту совершения преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - добавили в следственном управлении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Жителя Нижегородской области задержали за попытку сжечь жену
20 июля, 22:41
 
ПроисшествияРоссияНевинномысскСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала