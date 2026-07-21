На Ставрополье будут судить подростка, обвиняемого в жестоком убийстве

НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае завершили расследование уголовного дела в отношении подростка, которого обвиняют жестоком убийстве, он нанес больше 40 ножевых ранений подруге матери и снимал все это на мобильный телефон, сообщили в прокуратуре и СУ СК РФ по региону.