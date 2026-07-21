На Ставрополье более 50 человек остаются в больницах после отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 человек остаются в больницах после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае.
- Предварительный диагноз пострадавших — "острый гастроэнтерит инфекционный", а возбудителем заболевания стал сальмонелла.
- Сальмонеллу обнаружили в пробах готовых блюд, замороженных продуктах, произведенных на одном из мясокомбинатов края, и в смыве с инвентаря пищеблока.
НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Более 50 человек по-прежнему остаются в больницах после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что 97 человек обратились к медикам из-за отравления на базе отдыха в Новоселицком округе Ставрополья, им поставлен предварительный диагноз "острый гастроэнтерит инфекционный". По данным минздрава, в 10 больницах края были госпитализированы 53 человека. Возбуждено уголовное дело. В СМИ писали, что люди отравились на базе отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого.
"В больницах остаются 53 госпитализированных, их состояние - с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.
Причиной массового заболевания, по предварительным данным следствия, стал возбудитель сальмонеллеза, его обнаружили в пробах готовых блюд, а также в замороженных продуктах, произведенных на одном из мясокомбинатов края, и в смыве с инвентаря пищеблока. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что это могли быть окорочка, поставленные с базы одного из предприятий в Невинномысске.
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7 июля, 14:36