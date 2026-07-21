На Ставрополье более 50 человек остаются в больницах после отравления

НАЛЬЧИК, 21 июл - РИА Новости. Более 50 человек по-прежнему остаются в больницах после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Причиной массового заболевания, по предварительным данным следствия, стал возбудитель сальмонеллеза, его обнаружили в пробах готовых блюд, а также в замороженных продуктах, произведенных на одном из мясокомбинатов края, и в смыве с инвентаря пищеблока. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что это могли быть окорочка, поставленные с базы одного из предприятий в Невинномысске.