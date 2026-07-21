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США пока не приняли решение по запросу Зеленского о передаче систем ПВО - РИА Новости, 21.07.2026
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23:20 21.07.2026
США пока не приняли решение по запросу Зеленского о передаче систем ПВО

Кейн: США пока не приняли решение по запросу Зеленского о передаче систем ПВО

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США пока не приняли решение по запросу Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО.
ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. США пока не приняли решение по запросу Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем ПВО, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.
"Я знаю, что он (Зеленский – ред.) направил этот запрос. Продвинется ли этот вопрос дальше — это всегда предмет дискуссий нашего гражданского руководства, но о самом запросе я осведомлен", - сказал Кейн во время слушания в сенатском комитете по ассигнованиям.
В июне Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни конгресс США, ни Белый дом не ответили на его письмо.
В июле Трамп допустил, что США передадут Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет быстро начать производить эти ракеты, когда получит объяснения, как это делать. При этом, как выяснило РИА Новости, лицензионное производство ракет-перехватчиков для Patriot по лицензии США налажено только в Японии и Германии.
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