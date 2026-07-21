Рейтинг@Mail.ru
США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее, заявил Хегсет - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 21.07.2026
США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее, заявил Хегсет

Хегсет пригрозил Ирану ударами с десятикратной силой за атаки на суда в Ормузе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждый удар по коммерческому судну.
  • Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося конфликта.
  • Президент США заявил, что прекращение огня более не действует после атак американских военных на Иран с 8 июля и ответа Ирана ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждый удар по коммерческому судну, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«
"Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее", - сказал Хегсет журналистам.
Глава Пентагона утверждает, что президент США Дональд Трамп располагает всеми необходимым вариантами действий в отношении Ирана.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Центральное командование США подтвердило удары по Ирану
26 июня, 23:45
 
В миреСШАИранТегеран (город)Пит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала