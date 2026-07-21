США нанесут удары по Ирану в десять раз сильнее, заявил Хегсет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждый удар по коммерческому судну.
- Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося конфликта.
- Президент США заявил, что прекращение огня более не действует после атак американских военных на Иран с 8 июля и ответа Ирана ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждый удар по коммерческому судну, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
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"Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее", - сказал Хегсет журналистам.
Глава Пентагона утверждает, что президент США Дональд Трамп располагает всеми необходимым вариантами действий в отношении Ирана.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
Центральное командование США подтвердило удары по Ирану
26 июня, 23:45