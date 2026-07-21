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СМИ: США не могут защитить 50 тысяч военных от ударов Ирана - РИА Новости, 21.07.2026
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06:56 21.07.2026
СМИ: США не могут защитить 50 тысяч военных от ударов Ирана

WSJ: США не могут защитить 50 тысяч военных от ударов Ирана

© Фото : US Air ForceАмериканские военные в Иордании
Американские военные в Иордании - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : US Air Force
Американские военные в Иордании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Wall Street Journal утверждает, что США испытывают трудности в защите своих военных на Ближнем Востоке от ударов Ирана.
  • Центральное командование ВС США сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам.
  • Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на Пентагон.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американцы не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана, чей арсенал ракет ракет и беспилотников все еще значителен, утверждает газета Wall Street Journal.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) 18 июля сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Издание напомнило об атаке Ирана по базе базе США "Муваффак Салти" в Иордании, в результате которой они и погибли. Как отметили американские чиновники, удар по базе был одной из трех отдельных ракетных атак за 24 часа на прошлой неделе.
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"Тот факт, что трем ракетам удалось ускользнуть от американских систем ПВО, указывает на трудности в защите 50 тысяч военных, дислоцированных в регионе от иранской армии, которая все еще обладает солидным числом баллистических ракет и беспилотников", - говорится в сообщении издания.
Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американских чиновников, что во время удара Ирана по базе США "Муваффак Салти" в Иордании удары пришлись на панельные бараки. Газета сообщает, что на военной базе обнаружили тело еще одного погибшего, его личность пока не установлена.
В понедельник телеканал CBS News со ссылкой на Пентагон сообщал, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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