СМИ: США не могут защитить 50 тысяч военных от ударов Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Газета Wall Street Journal утверждает, что США испытывают трудности в защите своих военных на Ближнем Востоке от ударов Ирана.

Центральное командование ВС США сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам.

Почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на Пентагон.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Американцы не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана, чей арсенал ракет ракет и беспилотников все еще значителен, утверждает газета Американцы не могут защитить 50 тысяч своих военных, дислоцированных на Ближнем Востоке, от ударов Ирана, чей арсенал ракет ракет и беспилотников все еще значителен, утверждает газета Wall Street Journal

Центральное командование ВС США (CENTCOM) 18 июля сообщило о гибели двух американских военнослужащих в Иордании в ходе противодействия иранским ракетам и беспилотникам. Издание напомнило об атаке Ирана по базе базе США "Муваффак Салти" в Иордании, в результате которой они и погибли. Как отметили американские чиновники, удар по базе был одной из трех отдельных ракетных атак за 24 часа на прошлой неделе.

"Тот факт, что трем ракетам удалось ускользнуть от американских систем ПВО, указывает на трудности в защите 50 тысяч военных, дислоцированных в регионе от иранской армии, которая все еще обладает солидным числом баллистических ракет и беспилотников", - говорится в сообщении издания.

Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американских чиновников, что во время удара Ирана по базе США "Муваффак Салти" в Иордании удары пришлись на панельные бараки. Газета сообщает, что на военной базе обнаружили тело еще одного погибшего, его личность пока не установлена.

В понедельник телеканал CBS News со ссылкой на Пентагон сообщал, что почти 100 американских военнослужащих получили ранения в результате нескольких иранских ударов по базам на Ближнем Востоке в июле.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.