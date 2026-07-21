США хотят закупить для Украины системы обнаружения дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сухопутные войска США планируют закупить 40 портативных систем радиоразведки с функцией обнаружения беспилотников для Украины.

Системы будут работать в диапазоне от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца и включать высокоточные пеленгационные антенны и специальное программное обеспечение.

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Сухопутные войска США хотят закупить для Украины портативные системы радиоразведки с функцией обнаружения беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.

Пентагон ищет потенциальных поставщиков 40 таких систем, работающих в диапазоне от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца, следует из документов, изученных РИА Новости.

В комплект войдут высокоточные пеленгационные антенны и другое необходимое оборудование и лицензии. Кроме того, системы оснастят устройствами для быстрого развертывания антенн и их подъема на необходимую высоту.

Уведомление пока носит информационный характер и формальным тендером не является.