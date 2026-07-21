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США хотят закупить для Украины системы обнаружения дронов - РИА Новости, 21.07.2026
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04:59 21.07.2026
США хотят закупить для Украины системы обнаружения дронов

РИА Новости: США хотят закупить для Украины системы обнаружения дронов

© REUTERS / AL DRAGOФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сухопутные войска США планируют закупить 40 портативных систем радиоразведки с функцией обнаружения беспилотников для Украины.
  • Системы будут работать в диапазоне от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца и включать высокоточные пеленгационные антенны и специальное программное обеспечение.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Сухопутные войска США хотят закупить для Украины портативные системы радиоразведки с функцией обнаружения беспилотников, выяснило РИА Новости, изучив правительственные документы США.
Пентагон ищет потенциальных поставщиков 40 таких систем, работающих в диапазоне от 20 мегагерц до 8,5 гигагерца, следует из документов, изученных РИА Новости.
В комплект войдут высокоточные пеленгационные антенны и другое необходимое оборудование и лицензии. Кроме того, системы оснастят устройствами для быстрого развертывания антенн и их подъема на необходимую высоту.
Уведомление пока носит информационный характер и формальным тендером не является.
Системы будут поставляться со специальным программным обеспечением. При этом библиотеки детектора дронов должны регулярно обновляться для своевременного распознавания новых типов воздушных угроз.
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