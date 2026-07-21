Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану.

Как утверждается, американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны.