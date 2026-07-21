Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование ВС США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану 20 июля.
- Американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану.
"Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершило очередной раунд ударов по Ирану 20 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 мск - ред.)", - говорится в заявлении командования в Х.
Как утверждается, американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны.