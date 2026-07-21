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Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану - РИА Новости, 21.07.2026
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04:30 21.07.2026 (обновлено: 04:40 21.07.2026)
Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану

CENTCOM: военные США завершили очередную волну ударов по Ирану

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : U.S. Navy
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану 20 июля.
  • Американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны.
ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США заявило о завершении очередной волны ударов по Ирану.
"Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) завершило очередной раунд ударов по Ирану 20 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 мск - ред.)", - говорится в заявлении командования в Х.
Как утверждается, американские силы нанесли удары по иранским военным командным центрам, площадкам запуска ракет и беспилотников, а также системам противовоздушной обороны.
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