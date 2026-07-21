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ВС России нанесли удары по портам и судам с военными грузами на Украине - РИА Новости, 22.07.2026
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17:58 21.07.2026 (обновлено: 00:20 22.07.2026)
ВС России нанесли удары по портам и судам с военными грузами на Украине

МО: ВС России поразили порты и суда с военными грузами в двух областях Украины

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили по портам и судам в Одесской и Николаевской областях.
  • Целями стали склад и цех судоремонтного завода, использовавшиеся в интересах ВСУ.
  • Также поражены балкер и сухогрузы, осуществлявшие доставку военных грузов для боевиков.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские войска ударили по портам и судам с военными грузами в Одесской и Николаевской областях Украины, сообщило Минобороны.
"В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ", — рассказали там.
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Целями авиации и ударных беспилотников стали:
  • объекты инфраструктуры в порту Одесса, использовавшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения;
  • цех судоремонтного завода в порту Черноморск;
  • сухогруз в порту Николаев, из которого разгружали поставки для боевиков;
  • балкер и два сухогруза, осуществлявшие доставку в порты Одесса и Черноморск.
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Как пояснял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за последние дни через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В Минобороны подчеркивали, что армия бьет по инфраструктуре для снижения военно-экономического потенциала противника. При этом бойцы применяют ударные БПЛА и высокоточное оружие большой дальности, которое способно преодолевать системы ПВО и ПРО и уничтожать любые цели как в Киеве, так и на всей территории Украины.
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