Краткий пересказ от РИА ИИ Армия России установила контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области.

Песков заявил, что размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что общество на Украине находится на грани силового противостояния из-за насильственной мобилизации.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Армия России установила контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Перед тем, как взять под контроль населенный пункт, российские военные нарушили логистику и деморализовали личный состав ВСУ . Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей , отметили в Минобороны.

ВС РФ сегодняшней ночью продолжили наносить удары по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. Минобороны России прокомментировало нанесенные удары словами "Получите, распишитесь".

Система противовоздушной обороны Украины изношена, зима будет тяжелой, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам после заседания правительственного комитета национальной безопасности.

ВСУ за сутки потеряли 1490 военнослужащих, 11 управляемых авиабомб, восемь снарядов HIMARS, семь ракет "Фламинго" и 665 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 186 190 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 239 танков и других боевых бронированных машин, 1 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 842 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 057 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Очередная провокация Запада

Страны ЕС и НАТО неоднократно говорили о намерении разместить свои военные контингенты на Украине, это их реальные планы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, размещение военных контингентов ЕС и НАТО на Украине для России абсолютно неприемлемо, Москва не может этого допустить. Песков отметил, что Россия проводит СВО для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины.

Ожидаемые учения "коалиции желающих" в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину, считает депутат Европарламента Фернан Картайзер.

Отрицательный набор

Общество на Украине находится на грани силового противостояния из-за насильственной мобилизации, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что мобилизация на Украине в 90% случаев идет с нарушением процедур. Кроме того, военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и людей с психическими расстройствами. В этой связи, заявил Лубинец, мобилизованные на Украине стараются бежать еще до попадания на фронт, поэтому армия в стране растет только на бумаге.

В ходе проверок в украинских военкоматах, проходивших с декабря 2025 года по июнь 2026 года, было выявлено 208 нарушений законодательства, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Сотрудники военкомата в Хмельницкой области распылили мужчине в лицо слезоточивый газ, бросили на землю, избили и приковали к микроавтобусу наручниками, сообщает украинское издание "Время.ua" со ссылкой на сына пострадавшего.

Мужчина с тесаком защищался от сотрудников военкомата в Харькове, сообщает украинское издание "Время.ua".

Сотрудники военкомата на Украине похитили клирика Сумской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) архимандрита Антония, сообщает епархия.

Неминуемость наказания

Предотвращен теракт на Урале, где житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв на крупном промышленном предприятии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Агент Киева, ликвидированный при задержании в Тюмени, готовил взрыв на железнодорожных путях Тюменского нефтеперерабатывающего завода, сообщила ФСБ.

Житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене после того, как передал министерству обороны Украины информацию о результатах атаки беспилотников на предприятие, сообщили в региональном УФСБ.

Житель Новороссийска задержан за публичное оправдание в интернете ракетных ударов ВСУ по Курской области, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю.

Суд приговорил к 8 и 7,5 годам колонии двух белгородских бизнесменов, которые организовали контрабанду военного оборудования с Украины и потом продали его по государственному оборонному заказу, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.

Удары ВСУ по мирным

Киев на фоне провалов ВСУ нарастил удары по гражданским целям в России, что вызвало рост числа пострадавших среди населения, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости еженедельного доклада посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

По его словам, 69 мирных жителей России погибли от обстрелов украинских боевиков за неделю, еще 364 человека пострадали.

Девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Одна мирная жительница Херсонской области погибла, семь человек ранены от атак ВСУ за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Три человека ранены в двух районах Брянской области в ходе атак ВСУ, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

ВСУ атаковали автовокзал в Каменке-Днепровской Запорожской области, ранены два человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по Луганску, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Новости с ЛБС

Несколько штурмовых групп 425-го и 475-го отдельных штурмовых полков ВСУ были уничтожены российскими военными во время переброски личного состава в район Казачьей Лопани Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Военнослужащие группировки войск "Восток" взяли в плен шестерых украинских боевиков в состоянии алкогольного опьянения в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки с позывным Копченный.