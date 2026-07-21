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Минобороны России прокомментировало ночные удары по украинским портам - РИА Новости, 21.07.2026
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15:15 21.07.2026
Минобороны России прокомментировало ночные удары по украинским портам

Минобороны ответило на удары по портам Украины словами "получите, распишитесь"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРакеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракеты "Калибр", выпущенные с корабля ВМФ РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России сообщило о продолжении нанесения ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
  • Ведомство сопроводило заявление фразой «Получите, распишитесь» и картинкой с надписью «Примите бамдероль. Слышится как пишется».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по портам Украины словами "Получите, распишитесь".
Ранее во вторник российское военное ведомство сообщило о продолжении нанесения ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
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"Получите, распишитесь", - говорится в сообщении на канале ведомства на платформе "Макс".

Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображен пуск ракет, с надписью "Примите бамдероль. Слышится как пишется".
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