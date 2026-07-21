Минобороны России прокомментировало ночные удары по украинским портам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны России сообщило о продолжении нанесения ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ.
- Ведомство сопроводило заявление фразой «Получите, распишитесь» и картинкой с надписью «Примите бамдероль. Слышится как пишется».
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по портам Украины словами "Получите, распишитесь".
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"Получите, распишитесь", - говорится в сообщении на канале ведомства на платформе "Макс".
Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображен пуск ракет, с надписью "Примите бамдероль. Слышится как пишется".