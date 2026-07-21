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ВС России уничтожили свыше 90 станций Starlink ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.07.2026
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ВС России уничтожили свыше 90 станций Starlink ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили свыше 90 станций Starlink ВСУ за июль в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские формирования потеряли более 90 спутниковых станций Starlink на харьковском направлении в июле.
  • Недостаточная маскировка терминалов Starlink позволила обнаружить и уничтожить их с помощью разведывательных и ударных дронов.
  • Уничтожение станций Starlink нарушило связь ВСУ с командованием и взаимодействие между подразделениями.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Украинские формирования потеряли на харьковском направлении за июль более 90 спутниковых станций Starlink из-за ударов разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса, сообщил РИА Новости начальник отделения и противодействия БПС с позывным Карта.
"В ходе работы разведывательных и ударных дронов 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" украинские формирования на харьковском направлении лишились свыше 90 станций Starlink в июле. Уничтожение спутниковых систем позволяет нарушить интернет соединение и связь с пунктами управления", - рассказал офицер.
По его словам, недостаточная маскировка терминалов позволила разведчикам обнаруживать их как на линии фронта, так и в тыловых районах. Координаты спутниковых систем оперативно передавались на командный пункт, после чего по целям работали ударные FPV-дроны и коптеры с осколочно-фугасными боеприпасами. Он отметил, что обнаружение станции Starlink часто помогало вычислить местонахождение личного состава противника, использующего систему. После проведения доразведки уничтожаются блиндажи противника.
"Ликвидация систем позволила нарушить взаимодействие между подразделениями и лишить ВСУ устойчивой связи с командованием через интернет соединение на определенных участках линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Карта.
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