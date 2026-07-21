Операторы БПЛА "Севера" перекрывают топливную логистику ВСУ

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Разведывательно-ударный взвод беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" на харьковском направлении уничтожает бензовозы и топливные хранилища ВСУ, перекрывая противнику доступ к горючему, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Журавль.

"Сейчас идет плотная работа по тылам. Поражаем бензовозы, топливные хранилища. Обрезаем врагу доступ к топливу", - сообщил Журавль.

Взвод непрерывно ведет работу на харьковском направлении. По словам командира подразделения, они работают на беспилотниках ZALA Z-16, Z-20 и барражирующих боеприпасах "Ланцет", проводя разведку и поражая обнаруженные цели. Помимо топливной инфраструктуры, российские операторы поражают антенны управления вражескими дальнобойными БПЛА, артиллерийские орудия и другую техника противника.