Краткий пересказ от РИА ИИ
- Разведывательно-ударный взвод беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» уничтожает бензовозы и топливные хранилища ВСУ на харьковском направлении.
- Взвод работает на беспилотниках ZALA Z-16, Z-20 и барражирующих боеприпасах «Ланцет», поражая также антенны управления вражескими БПЛА, артиллерийские орудия и другую технику противника.
- Подразделения группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию «полосы безопасности» вдоль границы РФ на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Разведывательно-ударный взвод беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" на харьковском направлении уничтожает бензовозы и топливные хранилища ВСУ, перекрывая противнику доступ к горючему, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Журавль.
"Сейчас идет плотная работа по тылам. Поражаем бензовозы, топливные хранилища. Обрезаем врагу доступ к топливу", - сообщил Журавль.
Взвод непрерывно ведет работу на харьковском направлении. По словам командира подразделения, они работают на беспилотниках ZALA Z-16, Z-20 и барражирующих боеприпасах "Ланцет", проводя разведку и поражая обнаруженные цели. Помимо топливной инфраструктуры, российские операторы поражают антенны управления вражескими дальнобойными БПЛА, артиллерийские орудия и другую техника противника.
Харьковское направление является одним из ключевых участков, где подразделения группировки войск "Север" выполняют задачу по созданию "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Как сообщало Минобороны России, войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для защиты приграничных регионов.