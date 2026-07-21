Рейтинг@Mail.ru
Операторы БПЛА "Севера" перекрывают топливную логистику ВСУ - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 21.07.2026
Операторы БПЛА "Севера" перекрывают топливную логистику ВСУ

РИА Новости: операторы БПЛА "Севера" перекрывают топливную логистику ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разведывательно-ударный взвод беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» уничтожает бензовозы и топливные хранилища ВСУ на харьковском направлении.
  • Взвод работает на беспилотниках ZALA Z-16, Z-20 и барражирующих боеприпасах «Ланцет», поражая также антенны управления вражескими БПЛА, артиллерийские орудия и другую технику противника.
  • Подразделения группировки войск «Север» выполняют задачу по созданию «полосы безопасности» вдоль границы РФ на харьковском направлении.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Разведывательно-ударный взвод беспилотных систем 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" на харьковском направлении уничтожает бензовозы и топливные хранилища ВСУ, перекрывая противнику доступ к горючему, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Журавль.
"Сейчас идет плотная работа по тылам. Поражаем бензовозы, топливные хранилища. Обрезаем врагу доступ к топливу", - сообщил Журавль.
Взвод непрерывно ведет работу на харьковском направлении. По словам командира подразделения, они работают на беспилотниках ZALA Z-16, Z-20 и барражирующих боеприпасах "Ланцет", проводя разведку и поражая обнаруженные цели. Помимо топливной инфраструктуры, российские операторы поражают антенны управления вражескими дальнобойными БПЛА, артиллерийские орудия и другую техника противника.
Харьковское направление является одним из ключевых участков, где подразделения группировки войск "Север" выполняют задачу по созданию "полосы безопасности" вдоль границы РФ. Как сообщало Минобороны России, войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для защиты приграничных регионов.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
ВС России сожгли в Харьковской области пять орудий ВСУ "Краснополем"
07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала