Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы группировки «Север» за неделю поразили пять орудий ВСУ в Харьковской области с помощью САУ «Мста-С» и боеприпасов «Краснополь».
- Операторы разведывательных беспилотников обнаружили орудия противника, укрытия расчетов и склады с боеприпасами, а корректировку огня вели расчеты комплексов «Орлан-10».
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" за неделю поразили пять орудий ВСУ из "Мста-С" корректируемыми боеприпасами "Краснополь" в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир самоходной артиллерийской батареи с позывным Енисей.
"Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С" 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили пять артиллерийских орудий и два блиндажа боевиков ВСУ в Харьковской области", - сказал военный, уточнив, что применялись высокоточные боеприпасы "Краснополь".
Енисей пояснил, что операторы разведывательных беспилотников обнаружили не только орудия противника, но и укрытия расчетов, а также склады с боеприпасами. Корректировку огня вели расчеты многофункциональных комплексов "Орлан-10".