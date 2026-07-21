ВС России сожгли в Харьковской области пять орудий ВСУ "Краснополем"

БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Север" за неделю поразили пять орудий ВСУ из "Мста-С" корректируемыми боеприпасами "Краснополь" в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир самоходной артиллерийской батареи с позывным Енисей.

Енисей пояснил, что операторы разведывательных беспилотников обнаружили не только орудия противника, но и укрытия расчетов, а также склады с боеприпасами. Корректировку огня вели расчеты многофункциональных комплексов "Орлан-10".