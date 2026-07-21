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Российский снайпер назвал слабое место украинского гексакоптера "Баба-Яга" - РИА Новости, 21.07.2026
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05:04 21.07.2026
Российский снайпер назвал слабое место украинского гексакоптера "Баба-Яга"

Снайпер ВС РФ назвал аккумулятор слабым место гексакоптера ВСУ "Баба-Яга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее уязвимым местом украинского гексакоптера «Баба-Яга» считается аккумулятор.
  • Снайперы используют трассирующие и бронезажигательные патроны для борьбы с усовершенствованными дронами противника.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наиболее уязвимым местом тяжелого украинского гексакоптера "Баба-Яга" считается аккумулятор, который операторы БПЛА ВСУ стараются укрепить разными способами, что вынуждает снайперов выбирать особые боеприпасы для винтовок, рассказал российский снайпер с позывным Фартовый.
"Наиболее слабое место у "Бабы-Яги" - это считается аккумулятор", - сказал Фартовый на видео Минобороны РФ.
По его словам, противник это понимает и старается использовать различную защиту для аккумуляторов.
"Мы используем другой снаряд, то есть другой патрон. Используем трассирующие и бронезажигательные", - добавил боец, объясняя, как снайперы борются с усовершенствованными дронами противника.
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