Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее уязвимым местом украинского гексакоптера «Баба-Яга» считается аккумулятор.

Снайперы используют трассирующие и бронезажигательные патроны для борьбы с усовершенствованными дронами противника.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Наиболее уязвимым местом тяжелого украинского гексакоптера "Баба-Яга" считается аккумулятор, который операторы БПЛА ВСУ стараются укрепить разными способами, что вынуждает снайперов выбирать особые боеприпасы для винтовок, рассказал российский снайпер с позывным Фартовый.

"Наиболее слабое место у "Бабы-Яги" - это считается аккумулятор", - сказал Фартовый на видео Минобороны РФ

По его словам, противник это понимает и старается использовать различную защиту для аккумуляторов.