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Спасатели рассказали, сколько минут есть на спасение тонущего человека - РИА Новости, 21.07.2026
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02:53 21.07.2026
Спасатели рассказали, сколько минут есть на спасение тонущего человека

РИА Новости: на спасение ушедшего под воду человека есть не более шести минут

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкСпасатель на пляже
Спасатель на пляже - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Спасатель на пляже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На спасение ушедшего под воду при купании человека есть не более шести минут.
  • Распознать тонущего человека можно по широко раскрытым глазам, откинутой назад голове, раскрытому рту и раскинутым в стороны рукам.
  • Чтобы найти ушедшего под воду человека, может понадобиться несколько попыток, а для того, чтобы вытащить его на поверхность, нужно резко оттолкнуться от дна.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На спасение ушедшего под воду при купании человека есть не более шести минут, поэтому надо действовать очень стремительно, если рядом нет спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособпожспас".
"Задохнуться при купании и уйти под воду - достаточно всего одной минуты. Если человек пробыл под водой не более шести минут, есть шанс вернуть его к жизни", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что распознать тонущего человека можно по широко раскрытым глазам и полному отсутствию взгляда. У утопающего голова то появляется, то исчезает под водой, либо откинута назад. Рот раскрыт в попытке дышать, а руки раскинуты в стороны.
"Если человек пошел ко дну, нужно нырнуть, чтобы его найти. Для этого может понадобиться несколько попыток. Обнаружив утопающего, надо взять его за руки или за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, вытащить на поверхность", - порекомендовал представитель ведомства, добавив, что лицо пострадавшего при движении к берегу обязательно должно быть над водой.
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