Краткий пересказ от РИА ИИ На спасение ушедшего под воду при купании человека есть не более шести минут.

Распознать тонущего человека можно по широко раскрытым глазам, откинутой назад голове, раскрытому рту и раскинутым в стороны рукам.

Чтобы найти ушедшего под воду человека, может понадобиться несколько попыток, а для того, чтобы вытащить его на поверхность, нужно резко оттолкнуться от дна.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. На спасение ушедшего под воду при купании человека есть не более шести минут, поэтому надо действовать очень стремительно, если рядом нет спасателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособпожспас".

"Задохнуться при купании и уйти под воду - достаточно всего одной минуты. Если человек пробыл под водой не более шести минут, есть шанс вернуть его к жизни", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что распознать тонущего человека можно по широко раскрытым глазам и полному отсутствию взгляда. У утопающего голова то появляется, то исчезает под водой, либо откинута назад. Рот раскрыт в попытке дышать, а руки раскинуты в стороны.