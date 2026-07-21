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Соцрасходы бюджета Подмосковья превысили 484 млрд рублей - РИА Новости, 21.07.2026
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Новости Подмосковья
 
13:36 21.07.2026
Соцрасходы бюджета Подмосковья превысили 484 млрд рублей

Социальные расходы подмосковного бюджета составили более 484 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Социальные расходы Московской области по итогам второго квартала составили более 484 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.
Ведомство подвело итоги исполнения консолидированного бюджета по итогам второго квартала 2026 года. Доходы составили 730 миллиардов рублей, или 45% от годового плана. Расходы превысили 760 миллиардов рублей, что соответствует 41% годовых назначений.
Основными источниками доходов стали налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций. На эти два источника приходится более двух третей (72%) налоговых поступлений. Поступления по НДФЛ составили 292 миллиарда рублей (41% от годового плана), по налогу на прибыль – 171 миллиард рублей (50%).
Доходы регионального бюджета сложились на уровне 564 миллиардов рублей (46% от годового плана), из них собственные доходы – 522 миллиарда рублей. Расходы регионального бюджета составили 597 миллиардов рублей, или 42% годовых назначений.
На государственные программы социальной направленности по итогам первого полугодия пришлось почти 70% расходов бюджета. Их финансирование составило 415 миллиардов рублей.
Одновременно продолжается финансирование программ, связанных с развитием экономики, инфраструктуры и общественной безопасности. Наибольший уровень исполнения показали государственные программы "Чистый регион" (66%), "Предпринимательство Подмосковья" (64%), "Сельское хозяйство Подмосковья" (62%), "Образование Подмосковья" (62%) и "Социальная защита населения Московской области" (58%).
 
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