Соцрасходы бюджета Подмосковья превысили 484 млрд рублей

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Социальные расходы Московской области по итогам второго квартала составили более 484 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Подмосковья.

Ведомство подвело итоги исполнения консолидированного бюджета по итогам второго квартала 2026 года. Доходы составили 730 миллиардов рублей, или 45% от годового плана. Расходы превысили 760 миллиардов рублей, что соответствует 41% годовых назначений.

Основными источниками доходов стали налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций. На эти два источника приходится более двух третей (72%) налоговых поступлений. Поступления по НДФЛ составили 292 миллиарда рублей (41% от годового плана), по налогу на прибыль – 171 миллиард рублей (50%).

Доходы регионального бюджета сложились на уровне 564 миллиардов рублей (46% от годового плана), из них собственные доходы – 522 миллиарда рублей. Расходы регионального бюджета составили 597 миллиардов рублей, или 42% годовых назначений.

На государственные программы социальной направленности по итогам первого полугодия пришлось почти 70% расходов бюджета. Их финансирование составило 415 миллиардов рублей.