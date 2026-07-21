Рейтинг@Mail.ru
Состояние здоровья лидера партии "Мать-Армения" резко ухудшилось - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 21.07.2026
Состояние здоровья лидера партии "Мать-Армения" резко ухудшилось

Состояние здоровья лидера партии "Мать-Армения" Теваняна резко ухудшилось

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкАндраник Теванян
Андраник Теванян - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Андраник Теванян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Утром 20 июля у лидера партии «Мать-Армения» Андраника Теваняна, находящегося в СИЗО «Ереван-Центр», резко ухудшилось самочувствие.
  • Было зафиксировано резкое падение артериального давления, но скорую помощь в итоге не вызвали, так как состояние Теваняна начало нормализовываться.
  • На данный момент состояние Теваняна стабилизировалось, самочувствие удовлетворительное, он находится под наблюдением медицинского персонала.
ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Состояние здоровья находящегося под арестом лидера оппозиционной партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна в понедельник резко ухудшилось, сообщает во вторник пресс-служба партии.
"Утром 20 июля во время медицинского осмотра у лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, находящегося в СИЗО "Ереван-Центр", резко ухудшилось самочувствие. Было зафиксировано резкое падение артериального давления… Решили вызвать скорую помощь, так как Теванян находился на грани жизни и смерти, но спустя некоторое время решение изменили и скорую не вызвали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение обосновывалось тем, что состояние Теваняна постепенно нормализуется, и его жизни больше ничего не угрожает.
"Сообщаем, что Андраник Теванян до заключения под стражу никогда не имел проблем с давлением и вообще каких-либо серьезных проблем со здоровьем. На данный момент состояние Теваняна стабилизировалось, самочувствие удовлетворительное, он находится под наблюдением медицинского персонала уголовно-исполнительного учреждения", - отметили в партии. Теванян выразил благодарность медицинскому персоналу СИЗО, а также сотрудникам того же учреждения за профессиональное и человеческое отношение, говорится в заявлении.
В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. СК Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
Арекназ Манукян - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Суд в Армении арестовал оппозиционерку Манукян
9 июля, 20:49
 
В миреЕреванАрменияНикол ПашинянСледственный комитет России (СК РФ)Парламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала