Состояние здоровья лидера партии "Мать-Армения" резко ухудшилось

Краткий пересказ от РИА ИИ Утром 20 июля у лидера партии «Мать-Армения» Андраника Теваняна, находящегося в СИЗО «Ереван-Центр», резко ухудшилось самочувствие.

Было зафиксировано резкое падение артериального давления, но скорую помощь в итоге не вызвали, так как состояние Теваняна начало нормализовываться.

На данный момент состояние Теваняна стабилизировалось, самочувствие удовлетворительное, он находится под наблюдением медицинского персонала.

ЕРЕВАН, 21 июл – РИА Новости. Состояние здоровья находящегося под арестом лидера оппозиционной партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна в понедельник резко ухудшилось, сообщает во вторник пресс-служба партии.

"Утром 20 июля во время медицинского осмотра у лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, находящегося в СИЗО "Ереван-Центр", резко ухудшилось самочувствие. Было зафиксировано резкое падение артериального давления… Решили вызвать скорую помощь, так как Теванян находился на грани жизни и смерти, но спустя некоторое время решение изменили и скорую не вызвали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение обосновывалось тем, что состояние Теваняна постепенно нормализуется, и его жизни больше ничего не угрожает.

"Сообщаем, что Андраник Теванян до заключения под стражу никогда не имел проблем с давлением и вообще каких-либо серьезных проблем со здоровьем. На данный момент состояние Теваняна стабилизировалось, самочувствие удовлетворительное, он находится под наблюдением медицинского персонала уголовно-исполнительного учреждения", - отметили в партии. Теванян выразил благодарность медицинскому персоналу СИЗО, а также сотрудникам того же учреждения за профессиональное и человеческое отношение, говорится в заявлении.

В конце мая суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине. СК Армении сообщил, что в отношении Теваняна было инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.