В Сочи уволили педагогов после сообщений об издевательствах в детском саду

СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Виновных педагогов, которые якобы били и оскорбляли детей в детском саду в Сочи, уволили после проведения служебного расследования в образовательном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Сочинская полиция ранее сообщала, что матери обратились к ним с заявлением, в котором рассказали об избиениях и оскорблениях, происходивших в детском саду в отношении их детей. Ранее Telegram-каналы писали о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников.