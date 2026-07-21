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В Сочи уволили педагогов после сообщений об издевательствах в детском саду - РИА Новости, 21.07.2026
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20:57 21.07.2026 (обновлено: 21:07 21.07.2026)
В Сочи уволили педагогов после сообщений об издевательствах в детском саду

РИА Новости: в Сочи уволили педагогов после сообщений об истязаниях в детсаду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид с горы Большой Ахун на город Сочи
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В детском саду в Сочи проводилось служебное расследование по факту избиений и оскорблений воспитанников.
  • Виновные педагоги были уволены, однако факты инцидента подтвердились частично.
СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Виновных педагогов, которые якобы били и оскорбляли детей в детском саду в Сочи, уволили после проведения служебного расследования в образовательном учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Сочинская полиция ранее сообщала, что матери обратились к ним с заявлением, в котором рассказали об избиениях и оскорблениях, происходивших в детском саду в отношении их детей. Ранее Telegram-каналы писали о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников.
«
"По данному факту незамедлительно было организовано служебное расследование. По итогам расследования виновные педагоги уволены", - сказали агентству в мэрии.
По данным пресс-службы мэрии, факты о данном инциденте были подтверждены частично.
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