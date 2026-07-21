В Сочи при падении обломков БПЛА пострадал ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Семилетняя девочка получила легкое ранение в ногу в результате падения обломков БПЛА на территории храма в Центральном районе Сочи.
- В Хостинском районе Сочи также зафиксировано падение обломков, поврежден припаркованный автомобиль, пострадавших нет.
СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Семилетняя девочка, которая пострадала в результате падения обломков БПЛА на территории храма в Сочи, получила легкое ранение в ногу, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что во вторник в Сочи семилетняя девочка пострадала в результате падения обломков БПЛА.
"Сегодня во время отражения атаки в Сочи пострадал ребенок. Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногу. Несовершеннолетней оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Все произошло на территории храма в Центральном районе, там работают специальные и оперативные службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы города.
Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.