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В Сочи при падении обломков БПЛА пострадал ребенок - РИА Новости, 21.07.2026
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12:18 21.07.2026
В Сочи при падении обломков БПЛА пострадал ребенок

В Сочи семилетняя девочка получила легкое ранение при падении обломков БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семилетняя девочка получила легкое ранение в ногу в результате падения обломков БПЛА на территории храма в Центральном районе Сочи.
  • В Хостинском районе Сочи также зафиксировано падение обломков, поврежден припаркованный автомобиль, пострадавших нет.
СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Семилетняя девочка, которая пострадала в результате падения обломков БПЛА на территории храма в Сочи, получила легкое ранение в ногу, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что во вторник в Сочи семилетняя девочка пострадала в результате падения обломков БПЛА.
"Сегодня во время отражения атаки в Сочи пострадал ребенок. Его жизни ничто не угрожает, к счастью, ранение легкое, задело по касательной ногу. Несовершеннолетней оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Все произошло на территории храма в Центральном районе, там работают специальные и оперативные службы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы города.
Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.
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