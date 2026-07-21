В Сочи при падении обломков БПЛА пострадал ребенок

СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Семилетняя девочка, которая пострадала в результате падения обломков БПЛА на территории храма в Сочи, получила легкое ранение в ногу, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Прошунин также сообщил о падении обломков в Хостинском районе, там зафиксированы повреждения припаркованного автомобиля, пострадавших при этом нет.