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В Сочи проверят детский сад после сообщений об избиениях - РИА Новости, 21.07.2026
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11:35 21.07.2026
В Сочи проверят детский сад после сообщений об избиениях

В Сочи проверят детский сад после сообщений об избиениях и оскорблениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родители сообщили в полицию о случаях избиения и оскорблений детей в сочинском детском саду.
  • Полицейские опросили сотрудников учреждения, назначили судебно-медицинские экспертизы и изучают записи с камер видеонаблюдения.
  • Прокуратура Центрального района Сочи проводит проверку и даст правовую оценку действиям работников детского сада.
СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют детский сад после заявления родителей об избиениях и оскорблениях в отношении их детей, сообщает УВД по городу Сочи.
Ранее Telegram-каналы писали о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников.
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"В пункт полиции микрорайона Макаренко отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи поступило заявление от местных жительниц, в котором они сообщили о совершении противоправных действий в отношении их детей в детском саду. Полицейские выехали в учреждение и опросили сотрудников, также опрошены родители несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в канале сочинской полиции на платформе "Макс".
Отмечается, что для проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, в настоящее время полицейские изучают изъятые в детском саду записи с камер видеонаблюдения. Материалы проверки будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.
Прокуратура Центрального района Сочи также проводит проверку после публикаций в сети о нарушении прав несовершеннолетних в детском саду, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. Там уточняют, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников и предпринимаемым учреждением мерам профилактики.
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