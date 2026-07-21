В Сочи проверят детский сад после сообщений об избиениях

Краткий пересказ от РИА ИИ Родители сообщили в полицию о случаях избиения и оскорблений детей в сочинском детском саду.

Полицейские опросили сотрудников учреждения, назначили судебно-медицинские экспертизы и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Прокуратура Центрального района Сочи проводит проверку и даст правовую оценку действиям работников детского сада.

СОЧИ, 21 июл - РИА Новости. Сочинские полицейские проверяют детский сад после заявления родителей об избиениях и оскорблениях в отношении их детей, сообщает УВД по городу Сочи.

Ранее Telegram-каналы писали о том, что воспитатели сочинского детского сада, где в том числе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, якобы били и оскорбляли воспитанников.

"В пункт полиции микрорайона Макаренко отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи поступило заявление от местных жительниц, в котором они сообщили о совершении противоправных действий в отношении их детей в детском саду. Полицейские выехали в учреждение и опросили сотрудников, также опрошены родители несовершеннолетних", - говорится в сообщении, опубликованном в канале сочинской полиции на платформе " Макс ".

Отмечается, что для проверки назначены судебно-медицинские экспертизы, в настоящее время полицейские изучают изъятые в детском саду записи с камер видеонаблюдения. Материалы проверки будут переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.