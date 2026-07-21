Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сочи семилетняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА.
- Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Семилетний ребенок пострадал при падении обломков дрона в Сочи, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Девочку госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — говорится публикации в Telegram-канале.
Оперштаб добавил, что жизни ребенка ничто не угрожает.
По данным мэра города Андрея Прошунина, девочка получила легкое ранение в ногу. Инцидент произошел на территории храма в Центральном районе Сочи.
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