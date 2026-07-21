В Сочи фрагменты беспилотника упали на территории храма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи.
- На месте работают оперативные и специальные службы.
КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Фрагменты беспилотника упали на территории храма в Сочи, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"На месте работают оперативные и специальные службы", — говорится в релизе.
Во время инцидента пострадала семилетняя девочка. Она получила легкое ранение в ногу. Ее госпитализировали, что оказать медицинскую помощь, добавили в оперштабе.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18