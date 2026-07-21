В Сочи фрагменты беспилотника упали на территории храма

Краткий пересказ от РИА ИИ Фрагменты беспилотника упали на территории храма в центральном районе Сочи.

На месте работают оперативные и специальные службы.

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Фрагменты беспилотника упали на территории храма в Сочи, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"На месте работают оперативные и специальные службы", — говорится в релизе.

Во время инцидента пострадала семилетняя девочка. Она получила легкое ранение в ногу. Ее госпитализировали, что оказать медицинскую помощь, добавили в оперштабе.