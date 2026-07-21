Служебная собака разоблачила кота с наркотиками в нижегородской колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижегородской области служебная собака помогла обнаружить наркотики в ошейнике кота.

Хвостатый злоумышленник должен был доставить их осужденным в исправительной колонии.

Сотрудники ФСИН изъяли запрещенные вещества и отпустили кота на волю.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Служебная собака помогла распознать наркотики в ошейнике кота, который нес незаконную "передачку" осужденным в исправительной колонии в Нижегородской области, сообщает региональное управление ФСИН.

"Сотрудники ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области провели задержание необычного пушистого нарушителя. Им оказался кот, оснащенный самодельным тканевым ошейником, внутри которого были обнаружены неизвестные вещества. Одно из них было зеленого цвета, второе представляло собой сверток с порошком белого цвета", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что хвостатый злоумышленник должен был незаметно пробраться и доставить вещества осужденным. Но бдительные сотрудники предотвратили попытку передачи нелегальной посылки.

"Для предварительного определения химического состава необычной посылки на место прибыл кинолог с собакой по кличке Фокси, специализирующейся на поиске наркотических веществ. После анализа экспертиза подтвердила наличие наркотиков", - уточнили в пресс-службе УФСИН.

Пушистый нарушитель, по данным ведомства, был временно задержан.