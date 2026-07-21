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СМИ: насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте - РИА Новости, 21.07.2026
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18:17 21.07.2026
СМИ: насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте

Насильно мобилизованный украинский актер Евгений Бушмакин погиб на фронте

© СоцсетиЕвгений Бушмакин
Евгений Бушмакин - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Соцсети
Евгений Бушмакин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб на фронте.
  • Евгений Бушмакин был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК у своего дома.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками военкомата у своего дома, погиб на фронте, сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на его подругу Тоню Ноябреву.
"Его почти похитили ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя".
"Женя погиб, у меня будто вырвали сердце… Покойся с миром", - приводит издание слова Ноябревой.
Где именно и на каком направлении воевал Бушмакин, не уточняется.
Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Работал как актер, режиссер и педагог. Известен по фильмам "Бешеная свадьба", "Герой моего времени", "Все будет хорошо".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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