СМИ: насильно мобилизованный украинский актер погиб на фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин погиб на фронте.

Евгений Бушмакин был насильно мобилизован сотрудниками ТЦК у своего дома.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Украинский актер и режиссер Евгений Бушмакин, насильно мобилизованный сотрудниками военкомата у своего дома, погиб на фронте, сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на его подругу Тоню Ноябреву.

"Его почти похитили ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.). Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Обозревателя".

"Женя погиб, у меня будто вырвали сердце… Покойся с миром", - приводит издание слова Ноябревой.

Где именно и на каком направлении воевал Бушмакин, не уточняется.

Бушмакин родился 28 мая 1981 года в Полтаве. В 2005 году окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Работал как актер, режиссер и педагог. Известен по фильмам "Бешеная свадьба", "Герой моего времени", "Все будет хорошо".