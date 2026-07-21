Краткий пересказ от РИА ИИ Джошуа Керри обвиняется в убийстве 78-летней Энн Уиддкомб, бывшего члена парламента от Консервативной партии и пресс-секретаря правой партии Reform UK по вопросам миграции.

По версии следствия, Керри нанес Уиддкомб 21 удар молотком и забрал ее кошелек.

Контртеррористическая полиция продолжает расследование мотивов обвиняемого, включая возможную политическую подоплеку или террористическую составляющую.

ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости. Убийца британского правого политика Энн Уиддкомб забил ее молотком и забрал кошелек, сообщает газета Убийца британского правого политика Энн Уиддкомб забил ее молотком и забрал кошелек, сообщает газета Independent со ссылкой на заявление прокурора в суде.

Суд над 28-летним Джошуа Керри, обвиняемом в убийстве 78-летней Уиддкомб, начался во вторник в Лондоне. Уиддкомб была убита в июле у себя дома в графстве Девон. В течение более чем 20 лет она была депутатом палаты общин от Консервативной партии, а с 2023 года являлась пресс-секретарем правой партии Reform UK по вопросам миграции.

"Мужчина, обвиняемый в убийстве бывшего члена парламента Энн Уиддкомб, обвиняется в том, что он нанес ей 21 удар молотком и забрал ее кошелек", - говорится в сообщении издания.

© REUTERS / Jack Taylor Стихийный мемориал у дома Энн Уиддкомб, которая была убита в графстве Девон © REUTERS / Jack Taylor Стихийный мемориал у дома Энн Уиддкомб, которая была убита в графстве Девон

По версии следствия, камера, установленная в коридоре дома Уиддкомб, зафиксировала, как она сидела за обедом на кухне, в то время как обвиняемый вошел через парадную дверь и спросил ее: "Полагаю, у вас нет банковских карт и удостоверения личности?". После этого он совершил нападение, опрокинув ее со стула на пол.

Уиддкомб была обнаружена на следующий день садовником, которого попросили ее проведать после того, как она не пришла на запланированное интервью с британским телеканалом Channel 5.

Как сообщила в понедельник Королевская прокурорская служба, контртеррористическая полиция продолжает расследование мотивов обвиняемого, включая возможную политическую подоплеку или террористическую составляющую.

По информации газеты Daily Mail, дома у подозреваемого нашли коммунистическую литературу. Он проживал в Ротереме на севере Англии и совершил длительную поездку на юго-запад страны к дому жертвы.

Уиддкомб с 2023 года являлась пресс-секретарем правой партии Reform UK по вопросам миграции. До этого в течение 23 лет она была членом парламента от Мейдстоуна в графстве Кент. С 1994 по 1997 год Уиддкомб была заместителем министра внутренних дел и занятости в правительстве премьер-министра Джона Мейджора.

После ухода из парламента она начала телевизионную карьеру, приняв участие в танцевальном шоу Strictly Come Dancing в 2010 году и в реалити-шоу Celebrity Big Brother в 2018 году.