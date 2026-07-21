Значение Крещения Руси становится еще более актуальным, заявили в РПЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) считает, что значение Крещения Руси становится еще более актуальным перед лицом вызовов современности.

По его словам, значительная часть общества обращается к поискам суверенных истоков, поскольку секулярная цивилизация, воспринятая с Западной Европы, претерпевает кризис.

Священнослужитель подчеркнул, что Крещение Руси имеет глубокое и актуальное значение, так как народ выбрал и отстоял православие на протяжении тысячи лет.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Значение Крещения Руси перед лицом вызовов современности становится еще более актуальным, считает викарий Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров).

"В наши дни значение крещения Руси остается ключевым и, может быть, даже обостряется перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается наша страна, когда особенно важным становится самоопределение", - сказал епископ Силуан на пресс-конференции, посвященной Дню крещения Руси, которая прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, речь, прежде всего, идет о ценностном, смысловом самоопределении. "Поскольку так называемая секулярная цивилизация, воспринятая нами с Западной Европы 300 лет назад, претерпевает кризис и на самом Западе, и у нас, то значительная часть нашего общества обращается к поискам каких-то суверенных истоков", - добавил епископ Силуан.

Священнослужитель пояснил, что таким истоком являлся выбор веры - православия - более тысячи лет назад, от этого выбора зависело, каким путем пойдет Россия.

"Наш народ выбрал православие, "ортодоксия" по-гречески. Вот само слово "ортос" - правый, правильный, прямой - это аутентичное христианство без всякого искажения, без уклонения. Не просто выбрал, а на протяжении тысячи лет отстоял свой выбор... Поэтому крещение Руси имеет такое многомерное, очень глубокое, сохраняющее свою актуальность значение", - подчеркнул он.