Рейтинг@Mail.ru
Зеленскому сообщили плохие новости о возможной отставке Сырского - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 21.07.2026
Зеленскому сообщили плохие новости о возможной отставке Сырского

NZZ: отставка Сырского не поможет Киеву снизить внутренние конфликты в ВСУ

© REUTERS / Michael KappelerВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© REUTERS / Michael Kappeler
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возможная отставка главкома ВСУ Александра Сырского не поможет Владимиру Зеленскому снять напряжение внутри армии и не избавит ВСУ от распрей, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
  • Издание считает, что это решение на фоне давления со стороны протестующих украинцев, скорее всего, ударит по имиджу главы киевского режима.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможная отставка главкома ВСУ Александра Сырского не поможет Владимиру Зеленскому снять напряжение внутри армии и не избавит ВСУ от распрей, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
"Новое имя на вершине власти не гарантирует снижения напряженности внутри армии. По крайней мере, на начальном этапе следует ожидать внутренних распрей: нескольким командирам из обширного ближайшего окружения Сырского придется столкнуться с переводом на другие должности", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
"Не может избавиться": решение Зеленского вызвало панику в Германии
01:25
Как пишет издание, это решение на фоне давления со стороны протестующих украинцев, скорее всего, ударит по имиджу главы киевского режима.
"Второе требование протестующих — отставка генерала Сырского — Зеленскому нелегко удовлетворить компромиссом, позволяющим сохранить лицо", — говорится в материале.
В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Зеленский просчитался, уволив Федорова, пишет Economist
Вчера, 20:56
Bloomberg позже написало, что преемника Сырского могут определить уже в ближайшее время. Как сообщил один из источников, глава киевского режима, скорее всего, выберет командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого. Отставка Сырского и выбор нового кандидата, по словам собеседника агентства, могут произойти в течение нескольких дней.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
Претендентов на роль Зеленского на Украине нет, считает Мирошник
19 июля, 14:16
 
В миреКиевАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала