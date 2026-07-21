Зеленскому сообщили плохие новости о возможной отставке Сырского

Краткий пересказ от РИА ИИ Возможная отставка главкома ВСУ Александра Сырского не поможет Владимиру Зеленскому снять напряжение внутри армии и не избавит ВСУ от распрей, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Издание считает, что это решение на фоне давления со стороны протестующих украинцев, скорее всего, ударит по имиджу главы киевского режима.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Возможная отставка главкома ВСУ Александра Сырского не поможет Владимиру Зеленскому снять напряжение внутри армии и не избавит ВСУ от распрей, пишет швейцарская газета Возможная отставка главкома ВСУ Александра Сырского не поможет Владимиру Зеленскому снять напряжение внутри армии и не избавит ВСУ от распрей, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung

"Новое имя на вершине власти не гарантирует снижения напряженности внутри армии. По крайней мере, на начальном этапе следует ожидать внутренних распрей: нескольким командирам из обширного ближайшего окружения Сырского придется столкнуться с переводом на другие должности", — говорится в материале.

Как пишет издание, это решение на фоне давления со стороны протестующих украинцев, скорее всего, ударит по имиджу главы киевского режима.

"Второе требование протестующих — отставка генерала Сырского — Зеленскому нелегко удовлетворить компромиссом, позволяющим сохранить лицо", — говорится в материале.

В понедельник украинские СМИ сообщили об отставке Сырского с поста главкома вооруженных сил Украины. В генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что он продолжает выполнять свои обязанности.

Bloomberg позже написало, что преемника Сырского могут определить уже в ближайшее время. Как сообщил один из источников, глава киевского режима, скорее всего, выберет командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого. Отставка Сырского и выбор нового кандидата, по словам собеседника агентства, могут произойти в течение нескольких дней.

На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.