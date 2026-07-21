Синоптик не ждет новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новых волн паводка в Пермском крае не ожидается.

Ливни закончились, устанавливается теплая погода без осадков, и повышения уровня воды в реках в Свердловской области также не прогнозируется.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области не ожидается, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Ливни уже закончились, в Пермском крае устанавливается погода без осадков, хорошая, теплая. Так что будет время справиться с последствиями этих паводков, и новых волн повышения уровня воды в реках не ожидается", - рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что очередного этапа разлива воды также не прогнозируется и в Свердловской области

В Октябрьском округе Пермского края 19 июля ввели режим ЧС. Глава муниципалитета Георгий Поезжаев сообщал, что из-за мощных ливней частично подтоплены деревни Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая. Про его данным, сильный поток воды шел вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.