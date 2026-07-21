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Синоптик не ждет новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области - РИА Новости, 21.07.2026
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11:27 21.07.2026
Синоптик не ждет новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области

Шувалов: новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области не ожидается

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкПоследствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области
Последствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Последствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что новых волн паводка в Пермском крае не ожидается.
  • Ливни закончились, устанавливается теплая погода без осадков, и повышения уровня воды в реках в Свердловской области также не прогнозируется.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Новых волн паводка в Пермском крае и Свердловской области не ожидается, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Ливни уже закончились, в Пермском крае устанавливается погода без осадков, хорошая, теплая. Так что будет время справиться с последствиями этих паводков, и новых волн повышения уровня воды в реках не ожидается", - рассказал Шувалов.
Синоптик отметил, что очередного этапа разлива воды также не прогнозируется и в Свердловской области.
В Октябрьском округе Пермского края 19 июля ввели режим ЧС. Глава муниципалитета Георгий Поезжаев сообщал, что из-за мощных ливней частично подтоплены деревни Верх-Ирень, Атнягузи и Мостовая. Про его данным, сильный поток воды шел вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.
В Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня начались сильные дожди, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов возникли паводки. В десяти муниципалитетах был объявлен режим ЧС.
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