Экс-игроку "Что? Где? Когда?" грозит новый иноагентсткий штраф

Краткий пересказ от РИА ИИ На Ровшана Аскерова*, бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?", иноагента, составили новый протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Ранее Аскерова* уже штрафовали за нарушение иноагентского законодательства, а также завели уголовное дело о реабилитации нацизма.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. На бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?" иноагента Ровшана Аскерова*, заочно арестованного в России, составили новый протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента, ему грозит штраф, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП), указано в материалах. За правонарушение предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Суд в Москве рассмотрит дело Аскерова* 19 августа, подчеркивается в материалах. Ранее его уже штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.

СК РФ в 2022 году сообщал, что на Аскерова* завели уголовное дело о реабилитации нацизма по части четвертой статьи 354.1 УК РФ. Было установлено, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Минюст внес Аскерова* в реестр иноагентов в декабре 2022 года, позднее его включили в перечень террористов и экстремистов в РФ. Он заочно арестован.

Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.