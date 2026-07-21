Рейтинг@Mail.ru
Экс-игроку "Что? Где? Когда?" грозит новый иноагентсткий штраф - РИА Новости, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 21.07.2026
Экс-игроку "Что? Где? Когда?" грозит новый иноагентсткий штраф

РИА Новости: Ровшану Аскерову грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРовшан Аскеров*
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ровшан Аскеров*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Ровшана Аскерова*, бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?", иноагента, составили новый протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
  • Ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.
  • Ранее Аскерова* уже штрафовали за нарушение иноагентского законодательства, а также завели уголовное дело о реабилитации нацизма.
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. На бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?" иноагента Ровшана Аскерова*, заочно арестованного в России, составили новый протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента, ему грозит штраф, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган (часть 2 статьи 19.34 КоАП), указано в материалах. За правонарушение предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Суд в Москве рассмотрит дело Аскерова* 19 августа, подчеркивается в материалах. Ранее его уже штрафовали за нарушение иноагентского законодательства.
СК РФ в 2022 году сообщал, что на Аскерова* завели уголовное дело о реабилитации нацизма по части четвертой статьи 354.1 УК РФ. Было установлено, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Минюст внес Аскерова* в реестр иноагентов в декабре 2022 года, позднее его включили в перечень террористов и экстремистов в РФ. Он заочно арестован.
Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
* Признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Суд оштрафовал актера Трескунова* на 50 тысяч рублей
13 июля, 11:33
 
РоссияМоскваГеоргий ЖуковСледственный комитет России (СК РФ)Игра-ТВ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала