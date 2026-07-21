Газманов рассказал, что не любит отмечать день рождения с размахом

Краткий пересказ от РИА ИИ Газманов предпочитает тихо отмечать день рождения в кругу семьи и друзей.

22 июля Олегу Газманову исполнится 75 лет, а накануне, в понедельник, Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости сообщил, что не любит отмечать день рождения с размахом, устраивая большой праздник, артист предпочитает тихое торжество в кругу семьи и друзей.

Газманов 22 июля отметит юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Концепция такая: я родился ровно в полночь, с 22 на 23 июля, то есть имею право отмечать и отдельно с друзьями, и с семьей. Я специально ничего не планирую, вообще не люблю широко отмечать различные события в своей жизни - только если появляются новые песни, программа или тур", - сказал он.

Путь к широкой славе для Газманова начался с неожиданного прорыва - его песню "Люси" исполнил сын Родион. Однако по-настоящему заявить о себе как о самостоятельном артисте Газманов смог с выходом сольного альбома "Эскадрон" в 1991 году. Заглавная песня быстро стала хитом и неофициальным гимном 90-х, закрепив за Газмановым образ энергичного и патриотичного исполнителя.