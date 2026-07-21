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Газманов рассказал, что не любит отмечать день рождения с размахом - РИА Новости, 21.07.2026
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Шоубиз
 
17:31 21.07.2026
Газманов рассказал, что не любит отмечать день рождения с размахом

Олег Газманов заявил, что не любит отмечать день рождения с размахом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОлег Газманов
Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Олег Газманов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газманов предпочитает тихо отмечать день рождения в кругу семьи и друзей.
  • 22 июля Олегу Газманову исполнится 75 лет, а накануне, в понедельник, Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов в интервью РИА Новости сообщил, что не любит отмечать день рождения с размахом, устраивая большой праздник, артист предпочитает тихое торжество в кругу семьи и друзей.
Газманов 22 июля отметит юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Концепция такая: я родился ровно в полночь, с 22 на 23 июля, то есть имею право отмечать и отдельно с друзьями, и с семьей. Я специально ничего не планирую, вообще не люблю широко отмечать различные события в своей жизни - только если появляются новые песни, программа или тур", - сказал он.
Путь к широкой славе для Газманова начался с неожиданного прорыва - его песню "Люси" исполнил сын Родион. Однако по-настоящему заявить о себе как о самостоятельном артисте Газманов смог с выходом сольного альбома "Эскадрон" в 1991 году. Заглавная песня быстро стала хитом и неофициальным гимном 90-х, закрепив за Газмановым образ энергичного и патриотичного исполнителя.
Со временем Газманов превратился в одного из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни "Офицеры", "Москва", "Сделан в СССР", "Мои ясные дни" стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные "Лужники", а также гастролировал за границей - в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.
Народный артист России Олег Газманов во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Олег Газманов рассказал, как песня "Офицеры" стала пророческой
14 июля, 13:12
 
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