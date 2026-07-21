Крупнейшая детская школа искусств откроется на Ямале в 2026 году

САЛЕХАРД, 21 июл – РИА Новости. Строительство крупнейшей детской школы искусств завершается на Ямале, ее открытие запланировано на 2026 год в Новом Уренгое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"Завершается строительство крупнейшей на Ямале детской школы искусств. Откроем ее в Новом Уренгое уже в этом году. Помимо классических программ, ребята будут осваивать здесь цифровые технологии, появятся направления по фото- и видеопроизводству, дизайну и 3D-графике", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".
По информации пресс-службы правительства региона, новое четырехэтажное здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров станет основным корпусом детской школы искусств имени Рахманинова и сможет принять 1140 воспитанников.
Кроме того, в пресс-службе сообщают, что по поручению главы региона Дмитрия Артюхова на Ямале реализуется программа "Искусство – детям Ямала", основанной на современных подходах к планированию образовательных пространств. Так, в 2023 году завершилась реновация учреждений в Лабытнанги и Ханымее, а в 2025 году – в школах искусств Салехарда, Ноябрьска и Надыма. Еще девять детских школ искусств планируется модернизировать до 2030 года.