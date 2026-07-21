Крупнейшая детская школа искусств откроется на Ямале в 2026 году

САЛЕХАРД, 21 июл – РИА Новости. Строительство крупнейшей детской школы искусств завершается на Ямале, ее открытие запланировано на 2026 год в Новом Уренгое, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Завершается строительство крупнейшей на Ямале детской школы искусств. Откроем ее в Новом Уренгое уже в этом году. Помимо классических программ, ребята будут осваивать здесь цифровые технологии, появятся направления по фото- и видеопроизводству, дизайну и 3D-графике", - написал Артюхов в своем канале на платформе "Макс".

По информации пресс-службы правительства региона, новое четырехэтажное здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров станет основным корпусом детской школы искусств имени Рахманинова и сможет принять 1140 воспитанников.