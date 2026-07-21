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В Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий из Дубая - РИА Новости, 21.07.2026
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13:29 21.07.2026 (обновлено: 13:35 21.07.2026)
В Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий из Дубая

В Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий из Дубая на 36 млн руб

© Фото : Федеральная таможенная службаКонтрабанда ювелирных изделий на 36 млн рублей у пассажирки из Дубая
Контрабанда ювелирных изделий на 36 млн рублей у пассажирки из Дубая - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Федеральная таможенная служба
Контрабанда ювелирных изделий на 36 млн рублей у пассажирки из Дубая
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Шереметьево у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая, обнаружили контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 36 миллионов рублей.
  • Женщина не задекларировала 14 украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров известных брендов.
  • Уголовное дело прекратили после того, как пассажирка признала свою вину и выплатила таможенные платежи и возмещение в федеральный бюджет на общую сумму 27 миллионов рублей.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Контрабанду ювелирных изделий на 36 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у прилетевшей из Дубая россиянки, за это она заплатила 27 миллионов рублей таможенных платежей и возмещения в федеральный бюджет, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России.
"Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 36 миллионов рублей. Незадекларированные товары были обнаружены у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая", - сказали в пресс-службе.
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В ведомстве добавили, что женщину остановили на "зеленом" коридоре в вип-зале в ходе выборочного контроля - в ее ручной клади багаже инспекторы нашли 14 украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров от таких брендов, как Cartier, Bulgari, Piaget, Chopard, Van Cleef & Arpels, GRAFF, Tiffany&Co, Boucheron, Chaumet, Chanel и Dior.
Как отметили в ФТС, пассажирка пояснила, что эти ценности являются ее личными, а с таможенными правилами она не знакома.
"Экспертиза подтвердила, что все изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы и платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров, берилла", - добавили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей.
"Однако поскольку пассажирка признала свою вину и внесла таможенные платежи в размере 9 миллионов рублей, а также перечислила в федеральный бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба – более 18 млн рублей – дело было прекращено", - заключили в ФТС.
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РоссияДубайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Шереметьево (аэропорт)CartierПроисшествия
 
 
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