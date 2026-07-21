В Шереметьево пресекли контрабанду ювелирных изделий из Дубая

Контрабанда ювелирных изделий на 36 млн рублей у пассажирки из Дубая

Контрабанда ювелирных изделий на 36 млн рублей у пассажирки из Дубая

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту Шереметьево у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая, обнаружили контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 36 миллионов рублей.

Женщина не задекларировала 14 украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров известных брендов.

Уголовное дело прекратили после того, как пассажирка признала свою вину и выплатила таможенные платежи и возмещение в федеральный бюджет на общую сумму 27 миллионов рублей.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Контрабанду ювелирных изделий на 36 миллионов рублей обнаружили таможенники в аэропорту "Шереметьево" у прилетевшей из Дубая россиянки, за это она заплатила 27 миллионов рублей таможенных платежей и возмещения в федеральный бюджет, сообщили журналистам в пресс-службе ФТС России.

"Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий общей стоимостью 36 миллионов рублей. Незадекларированные товары были обнаружены у 46-летней россиянки, прибывшей из Дубая", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что женщину остановили на "зеленом" коридоре в вип-зале в ходе выборочного контроля - в ее ручной клади багаже инспекторы нашли 14 украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров от таких брендов, как Cartier , Bulgari, Piaget, Chopard , Van Cleef & Arpels, GRAFF, Tiffany&Co, Boucheron, Chaumet, Chanel и Dior.

Как отметили в ФТС, пассажирка пояснила, что эти ценности являются ее личными, а с таможенными правилами она не знакома.

"Экспертиза подтвердила, что все изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы и платины 950 пробы со вставками из бриллиантов, сапфиров, берилла", - добавили в пресс-службе.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до 500 тысяч рублей.