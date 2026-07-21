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В оперштабе рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Шебекино - РИА Новости, 21.07.2026
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10:23 21.07.2026
В оперштабе рассказали о состоянии пострадавших при атаке на Шебекино

Четверо раненных при атаке на автобус в Шебекино находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверо пострадавших при атаке на автобус в Шебекино Белгородской области находятся в тяжелом состоянии.
  • Всего ранения получили 27 человек, среди них — подросток.
БЕЛГОРОД, 21 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших в результате атаки в понедельник дрона ВСУ на автобус в городе Шебекино Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперштабе.
В понедельник врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в Шебекино дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. В результате пять человек погибли, 23 пострадали, трое из них – в крайне тяжелом состоянии. Позже в региональном минздраве уточнили, что госпитализированы 27 человек. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
"По уточненным данным, ранены 27 человек, среди которых подросток. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении отмечается, что в результате атаки погибли четыре женщины и 16-летний ребенок.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьРоссияАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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