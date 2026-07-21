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Поддубный рассказал, как встречали российских бойцов в Северодонецке - РИА Новости, 21.07.2026
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12:17 21.07.2026 (обновлено: 12:37 21.07.2026)
Поддубный рассказал, как встречали российских бойцов в Северодонецке

Поддубный: жители Северодонецка встречали бойцов ВС России как родных людей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный в ЦИК РФ
Заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный в ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный в ЦИК РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом 2022 года жители Северодонецка в ЛНР встречали российских военных как родных людей и обнимали их после освобождения города Вооруженными силами России.
  • Евгений Поддубный, Герой России и участник освобождения Северодонецка, рассказал, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР долгие годы ждали освобождения.
  • Северодонецк — один из наиболее крупных населенных пунктов в ЛНР, был освобожден летом 2022 года, после чего была полностью освобождена вся территория ЛНР.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР, пережившие боевые действия в подвалах, летом 2022 года после освобождения города Вооруженными силами РФ встречали российских военных как родных людей и обнимали их, рассказал РИА Новости Герой России Евгений Поддубный.
Поддубный в июне вошел в федеральную пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму, в 2022 году он был участником освобождения многих городов, в том числе Северодонецка.
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"Когда шло освобождение Северодонецкой агломерации, местные жители встречали русские войска настолько тепло, что это сложно передать словами. Люди, которые пережили всю тяжесть боевых действий, прятались в подвалах и развалинах, выходили на улицы с улыбками обнимали бойцов как родных людей. И это, конечно, мотивирует идти вперед", - заявил РИА Новости Поддубный.
Он добавил, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР долгие годы ждали освобождения.
"С 2014 года эти города были мощными центрами сопротивления киевскому режиму. Но в силу разных причин оказались оккупированы противником. Успех Армии России стал настоящим и долгожданным праздником для местных жителей не смотря на тяжелую обстановку", - заключил Поддубный.
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Северодонецк - один из наиболее крупных населенных пунктов в ЛНР, на территории которого находится промышленная зона "Азот". Он был освобожден летом 2022 года, а вскоре после этого была полностью освобождена вся территория ЛНР. В ходе боев в Северодонецке существенно пострадала гражданская инфраструктура.
В сентябре 2025 года глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Северодонецкой агломерации восстановлено более 800 объектов - многоквартирные дома, социальные объекты и объекты инфраструктуры. По его словам, в город приезжают бойцы, которые участвовали в освобождении в 2022 году, и не узнают его - город живет, восстановлены школы, дороги. В феврале 2026 года Пасечник говорил, что есть инвесторы, желающие вложить деньги в развитие "Азота", это станет возможным после того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута от Северодонецка.
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