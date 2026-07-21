Краткий пересказ от РИА ИИ
- Летом 2022 года жители Северодонецка в ЛНР встречали российских военных как родных людей и обнимали их после освобождения города Вооруженными силами России.
- Евгений Поддубный, Герой России и участник освобождения Северодонецка, рассказал, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР долгие годы ждали освобождения.
- Северодонецк — один из наиболее крупных населенных пунктов в ЛНР, был освобожден летом 2022 года, после чего была полностью освобождена вся территория ЛНР.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР, пережившие боевые действия в подвалах, летом 2022 года после освобождения города Вооруженными силами РФ встречали российских военных как родных людей и обнимали их, рассказал РИА Новости Герой России Евгений Поддубный.
Поддубный в июне вошел в федеральную пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму, в 2022 году он был участником освобождения многих городов, в том числе Северодонецка.
"Когда шло освобождение Северодонецкой агломерации, местные жители встречали русские войска настолько тепло, что это сложно передать словами. Люди, которые пережили всю тяжесть боевых действий, прятались в подвалах и развалинах, выходили на улицы с улыбками обнимали бойцов как родных людей. И это, конечно, мотивирует идти вперед", - заявил РИА Новости Поддубный.
Он добавил, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР долгие годы ждали освобождения.
"С 2014 года эти города были мощными центрами сопротивления киевскому режиму. Но в силу разных причин оказались оккупированы противником. Успех Армии России стал настоящим и долгожданным праздником для местных жителей не смотря на тяжелую обстановку", - заключил Поддубный.
Северодонецк - один из наиболее крупных населенных пунктов в ЛНР, на территории которого находится промышленная зона "Азот". Он был освобожден летом 2022 года, а вскоре после этого была полностью освобождена вся территория ЛНР. В ходе боев в Северодонецке существенно пострадала гражданская инфраструктура.
В сентябре 2025 года глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Северодонецкой агломерации восстановлено более 800 объектов - многоквартирные дома, социальные объекты и объекты инфраструктуры. По его словам, в город приезжают бойцы, которые участвовали в освобождении в 2022 году, и не узнают его - город живет, восстановлены школы, дороги. В феврале 2026 года Пасечник говорил, что есть инвесторы, желающие вложить деньги в развитие "Азота", это станет возможным после того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута от Северодонецка.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.