Краткий пересказ от РИА ИИ Летом 2022 года жители Северодонецка в ЛНР встречали российских военных как родных людей и обнимали их после освобождения города Вооруженными силами России.

Евгений Поддубный, Герой России и участник освобождения Северодонецка, рассказал, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР долгие годы ждали освобождения.

Северодонецк — один из наиболее крупных населенных пунктов в ЛНР, был освобожден летом 2022 года, после чего была полностью освобождена вся территория ЛНР.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР, пережившие боевые действия в подвалах, летом 2022 года после освобождения города Вооруженными силами РФ встречали российских военных как родных людей и обнимали их, рассказал РИА Новости Герой России Евгений Поддубный.

Поддубный в июне вошел в федеральную пятерку списка " Единой России " на выборах в Госдуму, в 2022 году он был участником освобождения многих городов, в том числе Северодонецка.

"Когда шло освобождение Северодонецкой агломерации, местные жители встречали русские войска настолько тепло, что это сложно передать словами. Люди, которые пережили всю тяжесть боевых действий, прятались в подвалах и развалинах, выходили на улицы с улыбками обнимали бойцов как родных людей. И это, конечно, мотивирует идти вперед", - заявил РИА Новости Поддубный.

Он добавил, что жители Лисичанска, Северодонецка и Рубежного в ЛНР долгие годы ждали освобождения.

"С 2014 года эти города были мощными центрами сопротивления киевскому режиму. Но в силу разных причин оказались оккупированы противником. Успех Армии России стал настоящим и долгожданным праздником для местных жителей не смотря на тяжелую обстановку", - заключил Поддубный.

Северодонецк - один из наиболее крупных населенных пунктов в ЛНР, на территории которого находится промышленная зона "Азот". Он был освобожден летом 2022 года, а вскоре после этого была полностью освобождена вся территория ЛНР. В ходе боев в Северодонецке существенно пострадала гражданская инфраструктура.

В сентябре 2025 года глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту РФ Владимиру Путину, что в Северодонецкой агломерации восстановлено более 800 объектов - многоквартирные дома, социальные объекты и объекты инфраструктуры. По его словам, в город приезжают бойцы, которые участвовали в освобождении в 2022 году, и не узнают его - город живет, восстановлены школы, дороги. В феврале 2026 года Пасечник говорил, что есть инвесторы, желающие вложить деньги в развитие "Азота", это станет возможным после того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута от Северодонецка.