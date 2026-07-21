ПВО за ночь сбила 20 беспилотников над Севастополем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников над Севастополем за ночь.
- В результате падения обломков БПЛА было повреждено остекление домов в северной части города.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Пятьдесят шесть украинских беспилотников сбили за ночь над Севастополем, при падении обломков было повреждено остекление домов в северной части города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор добавил, что в результате падения обломков БПЛА было повреждено остекление домов в северной части города.
Информации о пострадавших не поступало.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18