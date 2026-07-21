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ПВО за ночь сбила 20 беспилотников над Севастополем - РИА Новости, 21.07.2026
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09:50 21.07.2026
ПВО за ночь сбила 20 беспилотников над Севастополем

Силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников над Севастополем

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие зенитного ракетного полка
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие зенитного ракетного полка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников над Севастополем за ночь.
  • В результате падения обломков БПЛА было повреждено остекление домов в северной части города.
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Пятьдесят шесть украинских беспилотников сбили за ночь над Севастополем, при падении обломков было повреждено остекление домов в северной части города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Минувшей ночью наши военные, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбиты 56 БПЛА", - говорится в сообщении в канале губернатора на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что в результате падения обломков БПЛА было повреждено остекление домов в северной части города.
Информации о пострадавших не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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