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В Подмосковье пропала тринадцатилетняя девочка - РИА Новости, 21.07.2026
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12:26 21.07.2026
В Подмосковье пропала тринадцатилетняя девочка

В подмосковном Серпухове пропала 13-летняя девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Серпухове пропала 13-летняя девочка.
  • Она была одета в черные джинсы, кофту и кроссовки.
  • Приметы: рост 146 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и карие глаза.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку ищут в подмосковном Серпухове, сообщает отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"Пропал подросток… 13 лет", - говорится на странице "Спас Града" в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что местонахождение девочки, которая пропала в Серпухове, неизвестно с 19 июля, требуется помощь местных жителей.
По данным поисковиков, рост девочки 146 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. На ней были черная кофта, черные джинсы и черные кроссовки.
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