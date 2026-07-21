В Подмосковье пропала тринадцатилетняя девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Серпухове пропала 13-летняя девочка.
- Она была одета в черные джинсы, кофту и кроссовки.
- Приметы: рост 146 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и карие глаза.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку ищут в подмосковном Серпухове, сообщает отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
"Пропал подросток… 13 лет", - говорится на странице "Спас Града" в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что местонахождение девочки, которая пропала в Серпухове, неизвестно с 19 июля, требуется помощь местных жителей.
По данным поисковиков, рост девочки 146 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. На ней были черная кофта, черные джинсы и черные кроссовки.