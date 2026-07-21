В Подмосковье пропала тринадцатилетняя девочка

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Тринадцатилетнюю девочку ищут в подмосковном Серпухове, сообщает отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

По данным поисковиков, рост девочки 146 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. На ней были черная кофта, черные джинсы и черные кроссовки.