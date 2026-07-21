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Сатанизм и нацизм стали нормой в Европе, заявила финская активистка - РИА Новости, 21.07.2026
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21:38 21.07.2026
Сатанизм и нацизм стали нормой в Европе, заявила финская активистка

РИА Новости: финская активистка назвала сатанизм привычным явлением в Европе

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала, что в Европе сатанизм и нацизм стали привычным явлением.
  • По словам Райски, обе идеологии схожи по методам работы и используются для вовлечения людей в закрытые группы, при этом сатанизм воспринимается обществом менее опасным, хотя на деле он более эффективен для втягивания людей в группы.
  • Салли Райски отметила, что сатанисты и неонацисты могут инсценировать увольнения и предлагать лучшую работу, якобы давая людям смысл жизни и вызывая благодарность.
КУРСК, 21 июл — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что в Европе сатанизм и нацизм стали настолько привычным явлением, что люди перестали различать их символику и воспринимают ее как часть молодежной субкультуры.
По словам Райски, обе идеологии схожи по методам работы и используются для вовлечения людей в закрытые группы.
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"Сатанизм, что нацизм настолько норма в Европе, что даже страшно подумать. Потому что люди, когда видят пентаграммы... люди даже не задумываются, это на самом деле сатанист или это просто подросток, который слушает Death Metal", — сообщила Райски.
Она отметила, что если неонацизм еще могут распознать, то сатанизм воспринимается обществом менее опасным, хотя на деле он более эффективен для втягивания людей в группы.
"Люди понимают: а, неонацист. А сатанизм, он как бы не так страшен для людей, а он более эффективен, чтобы втянуть людей в определенные группы", — добавила активистка.
Райски также обратила внимание, что сатанисты и неонацисты используют обычных людей, могут инсценировать увольнения и предлагать лучшую работу, якобы давая людям смысл жизни и вызывая благодарность.
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