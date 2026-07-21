Краткий пересказ от РИА ИИ Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала, что в Европе сатанизм и нацизм стали привычным явлением.

По словам Райски, обе идеологии схожи по методам работы и используются для вовлечения людей в закрытые группы, при этом сатанизм воспринимается обществом менее опасным, хотя на деле он более эффективен для втягивания людей в группы.

Салли Райски отметила, что сатанисты и неонацисты могут инсценировать увольнения и предлагать лучшую работу, якобы давая людям смысл жизни и вызывая благодарность.

КУРСК, 21 июл — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, рассказала РИА Новости, что в Европе сатанизм и нацизм стали настолько привычным явлением, что люди перестали различать их символику и воспринимают ее как часть молодежной субкультуры.

По словам Райски, обе идеологии схожи по методам работы и используются для вовлечения людей в закрытые группы.

« "Сатанизм, что нацизм настолько норма в Европе , что даже страшно подумать. Потому что люди, когда видят пентаграммы... люди даже не задумываются, это на самом деле сатанист или это просто подросток, который слушает Death Metal", — сообщила Райски.

Она отметила, что если неонацизм еще могут распознать, то сатанизм воспринимается обществом менее опасным, хотя на деле он более эффективен для втягивания людей в группы.

"Люди понимают: а, неонацист. А сатанизм, он как бы не так страшен для людей, а он более эффективен, чтобы втянуть людей в определенные группы", — добавила активистка.