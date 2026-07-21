В Техасе легкий самолет приземлился на крышу дома

Как отмечает ABC со ссылкой на департамент, пилот пытался приземлить самолет на ближайшем летном поле. Телеканал уточняет со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), что в инциденте был задействован двухместный легкий самолет Piper J-3 Cub.