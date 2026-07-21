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В Техасе легкий самолет приземлился на крышу дома - РИА Новости, 21.07.2026
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08:34 21.07.2026
В Техасе легкий самолет приземлился на крышу дома

В Техасе легкий самолет приземлился на крышу дома, пилота госпитализировали

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небольшой самолет приземлился на крышу дома в Хьюстоне, пилот был госпитализирован.
  • Самолет, задействованный в инциденте, — двухместный легкий самолет Piper J-3 Cub.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Небольшой самолет сел на крышу дома в техасском городе Хьюстон в понедельник, пилота госпитализировали, сообщает телеканал ABC со ссылкой на департамент по общественной безопасности Техаса.
"Пилота госпитализировали после того, как он приземлил самолет на дом в районе Хьюстона в понедельник утром", - заявил телеканал.
Как отмечает ABC со ссылкой на департамент, пилот пытался приземлить самолет на ближайшем летном поле. Телеканал уточняет со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), что в инциденте был задействован двухместный легкий самолет Piper J-3 Cub.
"Пилот был единственным пассажиром на борту... Неизвестно, находился ли кто-то в доме или были ли пострадавшие (в результате происшествия - ред.)", - указывает телеканал, добавив, что расследование инцидента продолжается.
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