Краткий пересказ от РИА ИИ Бразильские ученые пришли к выводу, что некоторые заменители сахара могут способствовать ускоренному старению мозга.

У людей, потреблявших наибольшее количество подсластителей, наблюдалось снижение общих когнитивных способностей и памяти на 62% по сравнению с теми, кто потреблял их меньше всего.

Тагатоза была единственным заменителем сахара в исследовании, который не был связан со снижением когнитивных функций.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заменители сахара способствуют ускоренному старению мозга, к такому выводу пришли бразильские ученые в публикации в журнале Заменители сахара способствуют ускоренному старению мозга, к такому выводу пришли бразильские ученые в публикации в журнале Science Daily

"Низкокалорийные и бескалорийные подсластители часто рассматриваются как здоровая альтернатива сахару, однако наши результаты показывают, что некоторые подсластители со временем могут оказывать негативное воздействие на здоровье мозга", — заявила автор исследования, доктор медицинских наук из Университета Сан-Паулу Клаудия Кимиэ Суэмото.

Группа ученых восемь лет наблюдала за 12 772 взрослыми. Участников распределили по трем группам по потреблению семи сахарозаменителей: сахарина, аспартама, ацесульфама К, ксилита, эритрита, сорбита и таганозы.

"У людей, потреблявших наибольшее количество подсластителей, наблюдалось снижение общих когнитивных способностей и памяти на 62% по сравнению с теми, кто потреблял их меньше всего. <…> Участники группы со средним уровнем потребления показали спад на 35% быстрее, чем у людей с низким потреблением", — отмечается в статье.

Тагатоза была единственным заменителем сахара в исследовании, который не был связан со снижением когнитивных функций.