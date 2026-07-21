Невролог пояснила, почему ходьба с рюкзаком приводит к радикулиту

Краткий пересказ от РИА ИИ Длительная ходьба с рюкзаком может привести к воспалению нервных корешков и развитию радикулита, рассказала врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

При сильной боли необходимо прекратить движение, сесть на ровную поверхность, принять обезболивающее и приложить холод к больной зоне.

Если боль сопровождается онемением ноги, слабостью в стопе, нарушением мочеиспускания, необходима срочная эвакуация к врачу.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Длительная ходьба с рюкзаком может привести к воспалению нервных корешков и развитию радикулита, рассказала врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

"Когда вы идете с рюкзаком, межпозвонковые диски испытывают повышенное давление. Если есть скрытый остеохондроз или протрузия, длительная ходьба по неровной поверхности провоцирует микротравмы, отек тканей и воспаление нервного корешка - так развивается радикулит", - сказала Чудинская "Газете.Ru"

По словам врача, переохлаждение или неудобная поза на привале могут спровоцировать "прострел". При сильной боли Чудинская посоветовала прекратить движение, сесть на ровную поверхность, принять обезболивающее и приложить холод к больной зоне.

"Если боль сопровождается онемением ноги, слабостью в стопе, нарушением мочеиспускания - это признаки серьезной компрессии. Нужна срочная эвакуация к врачу. Не тяните", - отметила врач.