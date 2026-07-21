Министр туризма Камчатки Русанов: в этом году ждем рост турпотока

Туристический поток на Камчатку стабильно растет с каждым годом и прогноз на летний сезон 2026 года также позитивный, заявил министр туризма региона Владимир Русанов. В интервью РИА Новости он рассказал о строительстве новых отелей в Камчатском крае, о планах по запуску круизных маршрутов и системе безопасности для туристов. Беседовала Мария Шупеник.

– Какой объем турпотока на Камчатку с начала года, какую часть составляют иностранцы? Есть ли прирост в сравнении с прошлым годом? И какой прогноз вы даете на этот сезон, будет рост или спад?

– Туристский поток на Камчатку с каждым годом растет. В 2025 году регион посетили более 410 тысяч туристов. В этом году с учетом динамики туристского потока за предыдущие годы, сезонные колебания и тренды, ожидаем прирост показателя. Активный летний туристский сезон в регионе еще не стартовал. Лето на Камчатку приходит позже, чем в центральной части России, поэтому в июне на популярных туристских маршрутах еще лежит снег, основной поток туристов ожидается с середины июля.

Прогноз по въездному туристскому потоку на Камчатку в 2026 году также позитивный. В связи с тем, что в настоящее время наибольшую долю иностранного турпотока в Камчатский край обеспечивает Китай, есть причины, позволяющие нам быть оптимистами и рассчитывать на прирост. В первую очередь это касается безвизового режима, который действует между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Безвизовый режим стал настоящим импульсом к развитию туристического и делового обмена между двумя странами. Также мы ожидаем скорый запуск прямого рейса, который свяжет Петропавловск-Камчатский и Харбин, что значительно упростит логистику для китайских туристов и снизит общую стоимость путешествия.

– На ВЭФ-2025 Камчатка, Сахалин и Приморье, а также ряд профильных организаций подписали соглашение о развитии круизного туризма. Когда будет запущен первый такой круиз на Дальнем Востоке?

– Точные даты по запуску морского круиза по Дальнему Востоку, который свяжет Приморье, Сахалин, Курильские острова и Камчатку, круизной компанией пока не обозначены, ведутся подготовительные работы. Также ожидаем, когда будет известно расписание. Со стороны Камчатского края есть туристические компании, которые имеют соответствующий опыт и готовятся к приему и обслуживанию судна, подготовлены экскурсионные предложения, если пребывание судна будет на сутки или двое. Предварительно также обсуждалось, что Петропавловск-Камчатский может стать как конечной, так и начальной точкой круиза, при этом будет происходить смена пассажиров, которые могут задержаться в Камчатском крае и продолжить уже наземное путешествие по Камчатке.

– Как сейчас решается вопрос нехватки качественных гостиниц в пик сезона для туристов? Строятся ли новые отели и модульные гостиницы, на сколько мест? Какова в целом на сегодня потребность в местах размещения для туристов на Камчатке?

– В Камчатском крае активно создается и обновляется туристическая инфраструктура, к основным элементам которой относятся и коллективные средства размещения. Всего за период 2020-2025 годов за счет частных инвестиций создано 60 объектов размещения, что в добавление к росту туристского потока обеспечивает рост численности лиц, размещенных в средствах размещения.

На начало 2026 года в Камчатском крае функционировало 213 средств размещения. Общий номерной фонд составил 3 594 номера, единовременная вместимость составила 8 924 койко-места. По сравнению с 2024 годом прирост гостиниц и иных средств размещения составил почти 6%. На сегодняшний день прошли классификацию и включены в Федеральный перечень туристских объектов 117 средств размещения. Общий номерной фонд в классифицированных средствах размещения сегодня составляет 2 569 номеров, единовременная вместимость составляет 6 191 койко-место. И в 2026 году есть планы по увеличению номерного фонда. Продолжается реализация ключевых инвестиционных проектов: строительство гостинично-делового комплекса "Анкилон" на 157 номеров. Открытие запланировано на конец 2026 года; строительство первого этапа пятизвездочного отеля "Окотан" в составе нового терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). В 2026 году около 60 номеров начнут принимать гостей. Всего планируется 120 номеров различных категорий.

Кроме крупных инвестиционных проектов в 2026 году будут реализованы небольшие проекты по созданию мест ночлега. В 2026 году уже открылась и прошла классификацию база отдыха "Душа Камчатки". За счет государственной поддержки предпринимателей в 2026 году должны быть завершены проекты по созданию новых мест для ночлега: на Авачинском перевале, по дороге на Вилючинский перевал, на озере Начикинском, в Паратунской зоне и на Халактырском пляже. Всего планируется создать 17 объектов на 73 койко-места. Помимо этого в 2026 году планируется реализовать два проекта по созданию модульных средств размещения в Петропавловске-Камчатском на сопке Мишенная на десять номеров (20 мест) и семейных домиков в районе эко-парка "Ойкумена" на шесть номеров (36 мест).

Не стоит забывать про действующие базы отдыха, которые востребованы как у местных жителей, так и у гостей полуострова. Например, ООО "Голубая Лагуна", ООО "Жемчужина Камчатки", ООО "Санаторий "Начикинский" провели реконструкцию существующих объектов и создали новые. Также в 2026 году завершает свое расширение туристический комплекс с термальными бассейнами "Раздолье Камчатки" (ООО "Озерки"), а "Жемчужина Камчатки" продолжит свою реновацию.

– Трагедии с туристами в горах для Камчатки – не редкость. Какие правила или ограничения для экстремальных горных туров требуется еще ввести, чтобы гиды не выводили группы в опасную погоду или на запрещенные маршруты? Нужны ли какие-то изменения в федеральное законодательство?

– Горный рельеф Камчатки и переменчивые погодные условия предъявляют особо высокие требования к тем, кто берет на себя ответственность за организацию путешествий. Нужно помнить, что обеспечение безопасности начинается до путешествия как туроператором, так и инструктором-проводником и самим туристом. Ежегодно проводится информационная кампания о необходимости регистрации туристских групп в МЧС. Регистрация в МЧС нужна для обеспечения безопасности: в случае ЧП спасатели будут точно знать, где вас искать, и сколько человек в группе. Это исключает долгие поиски и позволяет прийти на помощь максимально быстро. Большое внимание в регионе уделяется образовательным мероприятиям. Несколько раз в год организуются бесплатные семинары по основам безопасности в горах, на воде, в зимних путешествиях, а также по оказанию первой помощи. Важно не просто прописать новые правила на бумаге, а обеспечить их исполнение – через информирование, обучение, подготовку.

– В России до сих пор нет обязательной аттестации гидов-проводников. Когда на Камчатке появятся свой региональный реестр или экзамен для тех, кто водит туристов в горы, к водопадам и кальдерам?

– На территории Российской Федерации действует обязательная аттестация инструкторов-проводников. Всего в Камчатском крае в реестр инструкторов-проводников включены 352 человека (это инструкторы-проводники по пешеходному, водному, лыжному, горному, альпинистскому видам туризма). В 2026 году состоялось уже две аттестации инструкторов-проводников по пешеходному туризму (1 и 2 категории сложности), две аттестации по горному туризму (2 категория сложности), в планах – аттестация по водному туризму. Аттестацию проводят Региональный центр аттестации (РЦА) "Камчатка" и РОО "Камчатская федерация альпинизма и скалолазания".

– С учетом большого числа медведей на полуострове как обеспечивается безопасность туристов в лагерях и на маршрутах при встречах с этими животными? Чья это обязанность?

– Плотность популяции бурого медведя на Камчатке – одна из самых высоких в мире, встречи с этими животными у нас не редкость. Безусловно ответственность за обеспечение безопасности на маршрутах несут туроператоры, организаторы путешествий, владельцы кемпингов. Министерство туризма Камчатского края и ФГБУ "Кроноцкий заповедник" регулярно публикуют памятки на тему, что делать по встрече с медведем. Правила, с одной стороны, общеизвестны: передвигаться только группой, не растягиваться, обозначать присутствие людей, ни в коем случае не кормить животных, и так далее, а с другой стороны, требуют бдительности от самих туристов, все-таки это нахождение в природной среде.

– Сейчас ответственность туроператоров часто не застрахована. Работают ли власти в этом направлении, чтобы повысить безопасность туристов?