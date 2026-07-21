Министр туризма Камчатки Русанов: в этом году ждем рост турпотока

Туристический поток на Камчатку стабильно растет с каждым годом и прогноз на летний сезон 2026 года также позитивный, заявил министр туризма региона Владимир Русанов. В интервью РИА Новости он рассказал о строительстве новых отелей в Камчатском крае, о планах по запуску круизных маршрутов и системе безопасности для туристов. Беседовала Мария Шупеник.
– Какой объем турпотока на Камчатку с начала года, какую часть составляют иностранцы? Есть ли прирост в сравнении с прошлым годом? И какой прогноз вы даете на этот сезон, будет рост или спад?
– Туристский поток на Камчатку с каждым годом растет. В 2025 году регион посетили более 410 тысяч туристов. В этом году с учетом динамики туристского потока за предыдущие годы, сезонные колебания и тренды, ожидаем прирост показателя. Активный летний туристский сезон в регионе еще не стартовал. Лето на Камчатку приходит позже, чем в центральной части России, поэтому в июне на популярных туристских маршрутах еще лежит снег, основной поток туристов ожидается с середины июля.
Прогноз по въездному туристскому потоку на Камчатку в 2026 году также позитивный. В связи с тем, что в настоящее время наибольшую долю иностранного турпотока в Камчатский край обеспечивает Китай, есть причины, позволяющие нам быть оптимистами и рассчитывать на прирост. В первую очередь это касается безвизового режима, который действует между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Безвизовый режим стал настоящим импульсом к развитию туристического и делового обмена между двумя странами. Также мы ожидаем скорый запуск прямого рейса, который свяжет Петропавловск-Камчатский и Харбин, что значительно упростит логистику для китайских туристов и снизит общую стоимость путешествия.
– На ВЭФ-2025 Камчатка, Сахалин и Приморье, а также ряд профильных организаций подписали соглашение о развитии круизного туризма. Когда будет запущен первый такой круиз на Дальнем Востоке?
– Точные даты по запуску морского круиза по Дальнему Востоку, который свяжет Приморье, Сахалин, Курильские острова и Камчатку, круизной компанией пока не обозначены, ведутся подготовительные работы. Также ожидаем, когда будет известно расписание. Со стороны Камчатского края есть туристические компании, которые имеют соответствующий опыт и готовятся к приему и обслуживанию судна, подготовлены экскурсионные предложения, если пребывание судна будет на сутки или двое. Предварительно также обсуждалось, что Петропавловск-Камчатский может стать как конечной, так и начальной точкой круиза, при этом будет происходить смена пассажиров, которые могут задержаться в Камчатском крае и продолжить уже наземное путешествие по Камчатке.
– Как сейчас решается вопрос нехватки качественных гостиниц в пик сезона для туристов? Строятся ли новые отели и модульные гостиницы, на сколько мест? Какова в целом на сегодня потребность в местах размещения для туристов на Камчатке?
– В Камчатском крае активно создается и обновляется туристическая инфраструктура, к основным элементам которой относятся и коллективные средства размещения. Всего за период 2020-2025 годов за счет частных инвестиций создано 60 объектов размещения, что в добавление к росту туристского потока обеспечивает рост численности лиц, размещенных в средствах размещения.
На начало 2026 года в Камчатском крае функционировало 213 средств размещения. Общий номерной фонд составил 3 594 номера, единовременная вместимость составила 8 924 койко-места. По сравнению с 2024 годом прирост гостиниц и иных средств размещения составил почти 6%. На сегодняшний день прошли классификацию и включены в Федеральный перечень туристских объектов 117 средств размещения. Общий номерной фонд в классифицированных средствах размещения сегодня составляет 2 569 номеров, единовременная вместимость составляет 6 191 койко-место. И в 2026 году есть планы по увеличению номерного фонда. Продолжается реализация ключевых инвестиционных проектов: строительство гостинично-делового комплекса "Анкилон" на 157 номеров. Открытие запланировано на конец 2026 года; строительство первого этапа пятизвездочного отеля "Окотан" в составе нового терминала Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). В 2026 году около 60 номеров начнут принимать гостей. Всего планируется 120 номеров различных категорий.
Кроме крупных инвестиционных проектов в 2026 году будут реализованы небольшие проекты по созданию мест ночлега. В 2026 году уже открылась и прошла классификацию база отдыха "Душа Камчатки". За счет государственной поддержки предпринимателей в 2026 году должны быть завершены проекты по созданию новых мест для ночлега: на Авачинском перевале, по дороге на Вилючинский перевал, на озере Начикинском, в Паратунской зоне и на Халактырском пляже. Всего планируется создать 17 объектов на 73 койко-места. Помимо этого в 2026 году планируется реализовать два проекта по созданию модульных средств размещения в Петропавловске-Камчатском на сопке Мишенная на десять номеров (20 мест) и семейных домиков в районе эко-парка "Ойкумена" на шесть номеров (36 мест).
Не стоит забывать про действующие базы отдыха, которые востребованы как у местных жителей, так и у гостей полуострова. Например, ООО "Голубая Лагуна", ООО "Жемчужина Камчатки", ООО "Санаторий "Начикинский" провели реконструкцию существующих объектов и создали новые. Также в 2026 году завершает свое расширение туристический комплекс с термальными бассейнами "Раздолье Камчатки" (ООО "Озерки"), а "Жемчужина Камчатки" продолжит свою реновацию.
– Трагедии с туристами в горах для Камчатки – не редкость. Какие правила или ограничения для экстремальных горных туров требуется еще ввести, чтобы гиды не выводили группы в опасную погоду или на запрещенные маршруты? Нужны ли какие-то изменения в федеральное законодательство?
– Горный рельеф Камчатки и переменчивые погодные условия предъявляют особо высокие требования к тем, кто берет на себя ответственность за организацию путешествий. Нужно помнить, что обеспечение безопасности начинается до путешествия как туроператором, так и инструктором-проводником и самим туристом. Ежегодно проводится информационная кампания о необходимости регистрации туристских групп в МЧС. Регистрация в МЧС нужна для обеспечения безопасности: в случае ЧП спасатели будут точно знать, где вас искать, и сколько человек в группе. Это исключает долгие поиски и позволяет прийти на помощь максимально быстро. Большое внимание в регионе уделяется образовательным мероприятиям. Несколько раз в год организуются бесплатные семинары по основам безопасности в горах, на воде, в зимних путешествиях, а также по оказанию первой помощи. Важно не просто прописать новые правила на бумаге, а обеспечить их исполнение – через информирование, обучение, подготовку.
– В России до сих пор нет обязательной аттестации гидов-проводников. Когда на Камчатке появятся свой региональный реестр или экзамен для тех, кто водит туристов в горы, к водопадам и кальдерам?
– На территории Российской Федерации действует обязательная аттестация инструкторов-проводников. Всего в Камчатском крае в реестр инструкторов-проводников включены 352 человека (это инструкторы-проводники по пешеходному, водному, лыжному, горному, альпинистскому видам туризма). В 2026 году состоялось уже две аттестации инструкторов-проводников по пешеходному туризму (1 и 2 категории сложности), две аттестации по горному туризму (2 категория сложности), в планах – аттестация по водному туризму. Аттестацию проводят Региональный центр аттестации (РЦА) "Камчатка" и РОО "Камчатская федерация альпинизма и скалолазания".
– С учетом большого числа медведей на полуострове как обеспечивается безопасность туристов в лагерях и на маршрутах при встречах с этими животными? Чья это обязанность?
– Плотность популяции бурого медведя на Камчатке – одна из самых высоких в мире, встречи с этими животными у нас не редкость. Безусловно ответственность за обеспечение безопасности на маршрутах несут туроператоры, организаторы путешествий, владельцы кемпингов. Министерство туризма Камчатского края и ФГБУ "Кроноцкий заповедник" регулярно публикуют памятки на тему, что делать по встрече с медведем. Правила, с одной стороны, общеизвестны: передвигаться только группой, не растягиваться, обозначать присутствие людей, ни в коем случае не кормить животных, и так далее, а с другой стороны, требуют бдительности от самих туристов, все-таки это нахождение в природной среде.
– Сейчас ответственность туроператоров часто не застрахована. Работают ли власти в этом направлении, чтобы повысить безопасность туристов?
– Официальным туроператором может быть только юридическое лицо, входящее в Единый федеральный реестр туроператоров Минэкономразвития России. Туроператор по внутреннему туризму имеет документы о финансовом обеспечении ответственности туроператора на сумму от 500 тысяч рублей, это обязательное условие туроператорской деятельности. В качестве такого документа выступают договор страхования ответственности туроператора и (или) банковская гарантия. С 1 марта 2026 года вступили в силу правила выплаты туристу страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты денежной суммы по банковской гарантии. На практике это означает, что если туроператор не выполнит свои обязательства (например, отменит тур, не обеспечит размещение или перевозку), у туриста появляется механизм защиты: он может обратиться напрямую к страховщику или гаранту с требованием выплатить возмещение. В покрытие входит, в частности, возврат денег за неоказанные услуги и компенсация реального ущерба. Но при этом стоит отметить, что подтверждение финансового обеспечения не требуется для организаций, которые проводят только экскурсионное обслуживание длительностью не более 24 часов.
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