В Краснодарском крае стартует проект "Наше дело"

КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Бизнес-обучение будет доступно для ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель на заседании Совета по развитию предпринимательства.
Старт проекта "Наше дело" анонсировали на заседании Совета, которое прошло под председательством замглавы Кубани Александра Руппеля.
«
"Наше дело" – это трехмесячная обучающая программа для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Ее главная цель – помочь пройти путь от идеи до открытия собственного дела, получить практические знания, экспертную поддержку и сформировать понятную дорожную карту развития бизнеса", - сказал Руппель в ходе заседания.
По его словам, программа обучения поможет основать сообщество предпринимателей среди участников СВО по всему Краснодарскому краю.
На заседании Совета также было заявлено, что бизнес-обучение в очном и дистанционном форматах будет организовано в Белореченске, Армавире, Ейске, Новороссийске, Сочи, Тимашевске и в Краснодаре, первыми его пройдут 100 человек.
В пресс-службе администрации региона рассказали журналистам, что участники проекта "Наше дело" пройдут обучение основам предпринимательства, разработают индивидуальную стратегию развития собственного бизнеса и познакомятся с действующими мерами государственной поддержки. Также участники получат знания основ маркетинга, применения искусственного интеллекта в предпринимательстве, управления персоналом и по другим направлениям развития бизнеса.