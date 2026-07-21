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В Краснодарском крае стартует проект "Наше дело" - РИА Новости, 21.07.2026
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Краснодарский край
 
21:21 21.07.2026
В Краснодарском крае стартует проект "Наше дело"

Руппель: бизнес-обучение будет доступно для участников СВО и их семей на Кубани

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Бизнес-обучение будет доступно для ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель на заседании Совета по развитию предпринимательства.
Старт проекта "Наше дело" анонсировали на заседании Совета, которое прошло под председательством замглавы Кубани Александра Руппеля.
«
"Наше дело" – это трехмесячная обучающая программа для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Ее главная цель – помочь пройти путь от идеи до открытия собственного дела, получить практические знания, экспертную поддержку и сформировать понятную дорожную карту развития бизнеса", - сказал Руппель в ходе заседания.
По его словам, программа обучения поможет основать сообщество предпринимателей среди участников СВО по всему Краснодарскому краю.
На заседании Совета также было заявлено, что бизнес-обучение в очном и дистанционном форматах будет организовано в Белореченске, Армавире, Ейске, Новороссийске, Сочи, Тимашевске и в Краснодаре, первыми его пройдут 100 человек.
В пресс-службе администрации региона рассказали журналистам, что участники проекта "Наше дело" пройдут обучение основам предпринимательства, разработают индивидуальную стратегию развития собственного бизнеса и познакомятся с действующими мерами государственной поддержки. Также участники получат знания основ маркетинга, применения искусственного интеллекта в предпринимательстве, управления персоналом и по другим направлениям развития бизнеса.
 
Краснодарский крайКраснодарский крайНаше ДелоБелореченскАрмавир
 
 
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