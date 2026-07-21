В Краснодарском крае стартует проект "Наше дело"

КРАСНОДАР, 21 июл – РИА Новости. Бизнес-обучение будет доступно для ветеранов боевых действий, участников СВО и их семей в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель на заседании Совета по развитию предпринимательства.

Старт проекта " Наше дело " анонсировали на заседании Совета, которое прошло под председательством замглавы Кубани Александра Руппеля.

« "Наше дело" – это трехмесячная обучающая программа для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей. Ее главная цель – помочь пройти путь от идеи до открытия собственного дела, получить практические знания, экспертную поддержку и сформировать понятную дорожную карту развития бизнеса", - сказал Руппель в ходе заседания.

По его словам, программа обучения поможет основать сообщество предпринимателей среди участников СВО по всему Краснодарскому краю

На заседании Совета также было заявлено, что бизнес-обучение в очном и дистанционном форматах будет организовано в Белореченске, Армавире, Ейске, Новороссийске, Сочи, Тимашевске и в Краснодаре, первыми его пройдут 100 человек.