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В РПЦ связали движение квадроберов с неоязычеством - РИА Новости, 21.07.2026
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Религия
 
16:56 21.07.2026
В РПЦ связали движение квадроберов с неоязычеством

Кипшидзе: движение квадроберов связано с неоязычеством

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в маске кошки играет с собакой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира.
  • По его словам, адепты неоязычества необоснованно считают мир природы без Бога естественным, притягательным и гармоничным.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира.
"Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения (неоязычества – ред.) испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, – популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека.
"То есть – все то, что в свое время было преодолено в рамках крещения Руси, крещения других европейских и неевропейских народов", – заключил Кипшидзе.
Пресс-конференция приурочена ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля.
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РелигияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатОбщество
 
 
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