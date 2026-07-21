В РПЦ связали движение квадроберов с неоязычеством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира.
- По его словам, адепты неоязычества необоснованно считают мир природы без Бога естественным, притягательным и гармоничным.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе связал движение квадроберов с неоязыческой склонностью к символике животного мира.
"Мы знаем симпатии, которые, к сожалению, адепты этого учения (неоязычества – ред.) испытывают к миру зверей. То, что связано с движением квадроберов, например, ассоциация себя самих с животными, всевозможные тотемные звери, которых люди наносят в виде татуировок, – популяризируют и утверждают совершенно ложно и необоснованно, что мир природы, в котором нет Бога как личности, якобы является для человека естественным, притягательным и гармоничным", – сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Итогом этого процесса он назвал фрагментацию общества и дегуманизацию человека.
"То есть – все то, что в свое время было преодолено в рамках крещения Руси, крещения других европейских и неевропейских народов", – заключил Кипшидзе.
Пресс-конференция приурочена ко Дню крещения Руси, который отмечается 28 июля.
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