Ространснадзор выявил нарушения в работе двух авиакомпаний

Краткий пересказ от РИА ИИ Ространснадзор провел проверки в ООО «Поляр Авиа» и МОГБУ «Авиация Колымы» и выявил нарушения воздушного законодательства.

Авиакомпаниям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, ситуация остается на контроле Ространснадзора.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверок ООО "Поляр Авиа" и МОГБУ "Авиация Колымы" выявил ряд нарушений воздушного законодательства и выдал предписания об их устранении, сообщило ведомство.

Ространснадзор провел обязательные профилактические визиты в отношении двух авиаперевозчиков – ООО "Поляр Авиа" и МОГБУ "Авиация Колымы". Проверки выявили ряд нарушений воздушного законодательства, требующих оперативного устранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки инспекторы оценили соблюдение требований федеральных авиационных правил, регламентирующих подготовку и выполнение полетов, техническое обслуживание воздушных судов, а также подготовку летных и кабинных экипажей.