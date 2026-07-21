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Ространснадзор выявил нарушения в работе двух авиакомпаний - РИА Новости, 21.07.2026
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18:48 21.07.2026 (обновлено: 19:05 21.07.2026)
Ространснадзор выявил нарушения в работе двух авиакомпаний

Ространснадзор выявил нарушения у двух авиакомпаний в Магаданской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ространснадзор провел проверки в ООО «Поляр Авиа» и МОГБУ «Авиация Колымы» и выявил нарушения воздушного законодательства.
  • Авиакомпаниям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, ситуация остается на контроле Ространснадзора.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ространснадзор в ходе проверок ООО "Поляр Авиа" и МОГБУ "Авиация Колымы" выявил ряд нарушений воздушного законодательства и выдал предписания об их устранении, сообщило ведомство.
"Ространснадзор провел обязательные профилактические визиты в отношении двух авиаперевозчиков – ООО "Поляр Авиа" и МОГБУ "Авиация Колымы". Проверки выявили ряд нарушений воздушного законодательства, требующих оперативного устранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки инспекторы оценили соблюдение требований федеральных авиационных правил, регламентирующих подготовку и выполнение полетов, техническое обслуживание воздушных судов, а также подготовку летных и кабинных экипажей.
Так, после профилактических визитов авиакомпаниям выданы предписания об устранении выявленных нарушений, ситуация остается на контроле Ространснадзора.
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Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Общество
 
 
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