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Беженец рассказал, как жители Родинского слушали российские радиостанции - РИА Новости, 21.07.2026
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Беженец рассказал, как жители Родинского слушали российские радиостанции

Жители Родинского предпочитали российское радио украинскому

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Жители Родинского во время нахождения города под контролем ВСУ слушали российские радиостанции и получали информацию из российских СМИ, рассказал РИА Новости житель города Роман Красильников.
Город Родинское в ДНР был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады ВС РФ, об этом 27 декабря 2025 года командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину.
"Мы слушали "Вести FM" постоянно... Пока глушилка не включена, можно послушать. Если они (украинские военные — ред.) включали глушилку, то сплошные помехи, ничего не услышишь. Причем ни украинскую (радиостанцию - ред.) не настроишь, ни российскую", — сказал беженец.
По словам Красильникова, все его знакомые получали информацию преимущественно из российских средств массовой информации.
На вопрос о том, почему ему не нравились украинские СМИ, Красильников ответил, что они, по его словам, "брешут".
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