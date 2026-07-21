Беженец рассказал, как жители Родинского слушали российские радиостанции

ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Жители Родинского во время нахождения города под контролем ВСУ слушали российские радиостанции и получали информацию из российских СМИ, рассказал РИА Новости житель города Роман Красильников.
"Мы слушали "Вести FM" постоянно... Пока глушилка не включена, можно послушать. Если они (украинские военные — ред.) включали глушилку, то сплошные помехи, ничего не услышишь. Причем ни украинскую (радиостанцию - ред.) не настроишь, ни российскую", — сказал беженец.
По словам Красильникова, все его знакомые получали информацию преимущественно из российских средств массовой информации.
На вопрос о том, почему ему не нравились украинские СМИ, Красильников ответил, что они, по его словам, "брешут".