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Отца экс-главы ФБК* исключили из списка террористов - РИА Новости, 21.07.2026
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16:38 21.07.2026
Отца экс-главы ФБК* исключили из списка террористов

Михаила Волкова исключили из списка террористов и экстремистов

© Фото : ФСБ РоссииМихаил Волков во время задержания
Михаил Волков во время задержания - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : ФСБ России
Михаил Волков во время задержания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Волков исключен из перечня террористов и экстремистов.
  • В октябре 2025 года Михаил Волков был приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей за финансирование ФБК*.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Михаил Волков, отец экс-главы признанного в России экстремистским и ликвидированного ФБК* Леонида Волкова **, исключен из перечня террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (исключенные)... Физические лица... Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 г.р., г. Свердловск Свердловской области", - говорится в перечне.
В октябре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Волкова-старшего, обвиняемого в финансировании ФБК*, к штрафу в 300 тысяч рублей. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов в апреле 2025 года.
Также внесенный в перечень Росфинмониторинга Леонид Волков** в июне 2025 года был заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм, фейки об армии России и другие преступления.

* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга.
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