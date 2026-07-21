Отца экс-главы ФБК* исключили из списка террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Волков исключен из перечня террористов и экстремистов.
- В октябре 2025 года Михаил Волков был приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей за финансирование ФБК*.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Михаил Волков, отец экс-главы признанного в России экстремистским и ликвидированного ФБК* Леонида Волкова **, исключен из перечня террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (исключенные)... Физические лица... Волков Михаил Владимирович, 27.05.1955 г.р., г. Свердловск Свердловской области", - говорится в перечне.
В октябре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Волкова-старшего, обвиняемого в финансировании ФБК*, к штрафу в 300 тысяч рублей. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов в апреле 2025 года.
Также внесенный в перечень Росфинмониторинга Леонид Волков** в июне 2025 года был заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм, фейки об армии России и другие преступления.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга.
В Екатеринбурге оштрафовали отца Волкова* за финансирование ФБК**
2 октября 2025, 13:46