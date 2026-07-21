Отца экс-главы ФБК* исключили из списка террористов

В октябре 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Волкова-старшего, обвиняемого в финансировании ФБК*, к штрафу в 300 тысяч рублей. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов в апреле 2025 года.